“Buon compleanno Cinema”: l'evento al Camera Film

Nascosto tra i civici dei palazzi, in una qualsiasi via di Pomigliano d'Arco è possibile imbattersi in un luogo di ritrovo per cinefili: Camera Film, un’associazione culturale che da qualche anno si occupa di tutela e divulgazione del cinema. La sede, vivace ed accogliente, ospita in pochi metri quadrati una modesta quantità di pellicole 16 mm che appartenevano a Salvatore Confessore, noleggiatore e distributore di film, dalle origini napoletane, che operò a Roma tra gli anni ‘50 e ‘80. Le pellicole che sinora sono state semplicemente catalogate sono ancora in procinto di restauro e si trovano conservate in altissime pile di valigette d’epoca che tappezzano le pareti dell’associazione, dal pavimento al soffitto. Guardandole ci si sente immediatamente avvinti da un fascino d’altri tempi, tra poster, fotografie, locandine, marchingegni e attrezzi per il restauro di film. Vi sono anche diversi dispositivi ottici considerati macchine del pre-cinema, che tanto piacciono ai bambini, come la lanterna magica, il taumatropio, lo zootropio e il Flip book, realizzati a mano con materiali di recupero; difatti tra le varie attività divulgative l’associazione si dedica anche alla sfera della didattica, attraverso laboratori d’animazione in stop-motion.

Questo 28 dicembre la saletta di Camera Film è più affollata del solito; Mariangela Fornaro, ideatrice dell’associazione, ha organizzato una serata per celebrare il compleanno del cinema (28/12/1895) proponendo la visione di Assunta Spina, un film squisitamente italiano, in compagnia di Lucia Di Girolamo (docente di Cinema e Cultura visuale presso l’Università degli studi della Campania) che è stata invitata per animare il dibattito post-spettacolo.

Dopo un breve aperitivo offerto dall’associazione -ma anche degli habitué che ormai sono soliti portare qualcosa- l'evento ha inizio con un’interessante miscellanea di pellicole d’epoca di stampo europeo. La proiezione viene sonorizzata dal vivo dal Teatro De-ambulante, un collettivo di artisti dediti allo studio e all’interpretazione delle “villanelle” tradizionali, dette anche "villanesche alla napoletana", risalenti al XV secolo. Il genere musicale ben si presta a rievocare la magia del cinema muto, in particolare quello italiano che spesso cita testi di canzoni note al grande pubblico, inserendole all’interno delle didascalie e dei dialoghi, proiettati a corredo delle immagini e che fanno parte della stessa trama.

Con la loro performance musicale, Giuseppe Ardolino, Carmine Fusco e Alberto Ruggiero hanno saputo incarnare gli antenati della canzone napoletana con la dovuta goliardia e delicatezza, interpretando le serenate e le dediche amorose con una verve genuina e raffinata, in cui le sonorità della voce, del flauto, della chitarra classica, della tammorra muta e delle castagnette hanno sollecitato lo spettatore a sintonizzarsi con il ritmo sincopato dei fotogrammi, coinvolgendolo in una fruizione più immersiva dell’immagine cinematografica.

Dopo questa vivace overture, l’incontro continua con “Assunta Spina”, una pellicola dal sapore popolare, ambientata propriamente nella città di Napoli. Si tratta di una produzione romana della Caesar Film, scritta e diretta nel 1915 da Gustavo Serena, ispirandosi all'omonimo dramma teatrale di Salvatore Di Giacomo e che vede come protagonista l’attrice Francesca Bertini (la quale avrebbe contribuito in maniera significativa anche alla regia e alla stesura della sceneggiatura).

Ed è proprio nei panni della giovane Assunta che la Bertini riscuote il suo primo grande successo, conducendola ad essere riconosciuta come una delle più grandi dive del cinema muto. Riguardandola oggi come allora, colpisce oltremodo l'enfasi della sua recitazione - la gestualità marcata delle mani, l’espressione pietrificata- che comunica la drammaticità del suo ruolo con intensità e spessore. Assunta è una giovane donna lavoratrice che, seguendo l’impulso e l’istinto dei propri sentimenti, si mette a giocare con la gelosia del proprio fidanzato, il quale reagisce con violenza, sfregiandole il volto con un coltello. Il film, proposto nella sua versione restaurata a colori, è corredato dalla colonna sonora di Guido Sodo e Francois Laurent con musiche e canzoni della tradizione napoletana che ricalcano quella che doveva essere l’esperienza cinematografica dell’epoca. Anche qui l’elemento musicale amplia in maniera significativa l’impatto emotivo del film, stimolando il pubblico a intraprendere un intenso lavorio per interpretare lunghe sequenze d’immagini, in assenza di dialoghi. Ma ciò che anima maggiormente il dibattito a fine spettacolo è la visione della donna che aspirando ad essere libera, finisce per essere vittima delle proprie azioni. Così molti spettatori riflettono sul tema della violenza sulle donne oggi, a partire dai terribili fatti di cronaca che continuano a sconvolgere l’opinione pubblica e ad accendere le lotte dei movimenti femministi. Così Assunta Spina si fa testimone di uno spaccato dell'Italia degli inizi del ‘900, mostrandoci un’usanza consolidata nei ceti sociali più bassi che era quella di marchiare il volto della donna adultera con uno sfregio, in un periodo storico in cui non esisteva ancora il concetto di tutela dei diritti delle donne.