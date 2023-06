Brusciano lancia un proprio premio letterario

Nasce a Brusciano la prima edizione del Premio Liburia: l'evento, in programma giovedì 29 giugno, alle 18.30, nell'aula consiliare del municipio, è promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Romano e vuole essere un riconoscimento per le eccellenze del territorio.

Destinatari del premio per l'edizione 2023 sono la cantante Valentina Stella; il cardinale emerito Crescenzio Sepe; il giornalista Gianfranco Coppola, presidente dell'Unione stampa sportiva; Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso a Roma; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli; monsignor Travaglino; lo speaker radiofonico Dino Piacenti.

"Sarà una grande festa di cultura, sport, intrattenimento e fede - spiega il sindaco Giacono Romano - Una manifestazione alla quale stiamo lavorando da tempo, che non vuole solo celebrare l'impegno di quanti si adoperano per la crescita del territorio, ma vuole anche essere da esempio per quanti hanno a cuore le sorti della città. E non è un caso - aggiunge - che tra i destinatari del premio ci siano anche personalità locali che quotidianamente investono risorse ed energie nelle loro attività per il benessere della comunità. È a loro che va il nostro più sentito grazie consapevoli della mission a cui sono chiamati". L'evento è realizzato in sinergia con l'emittente televisiva Canale 95.