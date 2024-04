Importante riconoscimento internazionale per il prof. Bruno Siciliano: sarà premiato a Yokohama

La società IEEE RAS ha insignito il prof. Bruno Siciliano, esperto di robotica riconosciuto a livello internazionale e docente di Automatica presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'università Federico II di Napoli, del premio di "Pioniere per la Robotica e l'Automazione".

La RAS (Robotics and Automation Society) è una delle 39 società tecniche in cui è organizzato l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Con più di 15.000 iscritti in tutto il mondo, la sua missione è quella di promuovere lo sviluppo e facilitare lo scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della robotica e dell'automazione a beneficio della professione e dell'umanità.

Il premio sarà consegnato il 16 maggio a Yokohama durante il convegno annuale della società ICRA 2024 (IEEE International Conference in Robotics and Automation), in Giappone lì dove il professore Siciliano nel 1985 ha fatto la sua prima presentazione a un convegno internazionale.

"Ricevere il riconoscimento più ambito da parte della società di cui mi onoro di essere stato il più giovane Presidente nella sua storia dal 2008 al 2009, è qualcosa di davvero speciale. Il mio impegno per IEEE RAS è cominciato da giovane ricercatore a inizio anni novanta e in tutti questi anni ho avuto il privilegio di condividere lo sviluppo della Robotica con colleghi e amici di grosso spessore scientifico e umano", commenta Siciliano.

Il professore Bruno Siciliano coordina il laboratorio di robotica PRISMA Lab e guida il programma di ricerca in robotica del Consorzio CREATE. Tra gli ultimi premi ricevuti, nel 2022, il prestigioso Engelberger Award for Education attribuito da Association for Advancing Automation (A3).

Sugli ultimi successi, il professore ha dichiarato: "Se leggo la lista dei precedenti premiati mi vengono i brividi. Standing on the shoulders of giants mi verrebbe da dire. Quest'ultimo anno è stato per me un susseguirsi di grandi gioie e riconoscimenti, dallo scudetto del nostro amato Napoli al finanziamento della proposta di Synergy Grant per ERC su una tecnica innovativa di colonscopia robotizzata, il progetto EndoTheranostics, sino al Pioneer Award di questi giorni. Il tutto in grande sintonia con il mio mantra keep the gradient".

Il Pioneer Award è il premio più prestigioso tra quelli attribuiti da IEEE Robotics and Automation Society e si aggiunge ai precedenti riconosciuti al prof. Siciliano dalla stessa società: IEEE RAS George Saridis Leadership Award on Robotics and Automation nel 2015 e IEEE RAS Distinguished Service Award nel 2010.