Boy Harsher, Subculture fa il "colpo": il duo Usa in concerto al Flava Beach

I Boy Harsher fanno tappa al Lido Fiore Flava Beach di Castel Volturno, per un appuntamento unico nel Sud Italia, il prossimo 14 luglio. Subcultur è riuscita nella non da poco impresa di portare in Campania Jae Matthews e Augustus Muller, oramai riconosciuti trascinatori della scena electrowave mondiale.

Cupo, inquietante, sofisticato, estremamente immaginifico, il duo statunitense (sono di Savannah, in Georgia) è sulla scena ormai da 10 anni. La cantante Jae Matthews e il produttore Augustus Muller hanno alle spalle diversi dischi e una hit, “Pain”, riuscita ad andare ben oltre la loro fandom. Spaziano con stile dall'industrial all'italodisco, dall'ebm alla coldwave.

A gennaio dell'anno scorso hanno pubblicato “The Runner”: un Ep che era anche colonna sonora dell'omonimo cortometraggio dalle tinte horror interamente realizzato da loro. Giunto a qualche anno di distanza dall'album della consacrazione “Careful”, “The Runner” è il quinto lavoro discografico del duo, che in estate arriverà nel nostro paese per presentarlo dal vivo ai fan italiani con una data a Bologna e una nostrana, appunto al Flava Beach.

L'appuntamento campano non mancherà del consueto after concert, con tanto di dj set curati da Dj Demon, Dj Safiria e Dj Whip. I biglietti (25 euro più prevendita) sono disponibili sul circuito Ticketone.