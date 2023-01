BookMob: torna l'appuntamento per scambiarsi libri nel cuore di Napoli

Sabato 21 gennaio alle ore 12.00, presso la Galleria Principe di Napoli, torna l'appuntamento con BookMob, l'evento per scambiare libri tra persone ideato e organizzato da Librincircolo - BookMob, associazione culturale partenopea.

Ogni libro sarà incartato come un regalo. E, come ogni edizione, l'organizzazione assegna un tema a cui deve ispirarsi la confezione, che quest'anno sarà "la ciorta".

"Se un libro non ti è piaciuto, regalalo. Se un libro ti è piaciuto, regalalo. Ad ogni modo, ne riceverai uno in cambio. A sorpresa, però. Incartato. Un regalo, insomma, che dovrai scartare quando ti pare, e tutto ciò mentre il tuo libro sarà già nella mani di qualcun altro.

Lo scopo del BookMob è quello di tirare fuori i libri dagli scaffali e consegnarli a nuovi lettori, ma con il gioco della casualità. I partecipanti, infatti, dovranno incartare il libro che desiderano regalare e giungere al luogo dell'appuntamento all'ora stabilita. Nel giro di due minuti avverrà lo scambio dei pacchetti, e ciascuno si ritroverà in mano un nuovo libro. Formeremo un cerchio enorme all'ora stabilita: attenzione a non avere nessuno davanti o dietro di sé, altrimenti il Bookmob non sarà ordinato. Ciascuno avrà tra le mani il proprio libro impacchettato come un regalo, secondo il tema scelto - libera interpretazione! Al via, ciascuno passerà il proprio libro al compagno che è a sinistra e prenderà quello che gli sarà consegnato dal compagno a destra, e farà questo movimento continuamente. I libri scorreranno così all'interno del cerchio in senso orario e in maniera casuale. Il passaggio dei libri sarà scandito dal conto che faremo tutti insieme fino a 20! Alla fine del conto, ciascuno avrà tra le mani un libro nuovo", scrivono gli organizzatori su Facebook.