Bono detta il dress code per l'evento al San Carlo: “Siete i meglio vestiti d'Europa”

Con una email a coloro che hanno acquistato il biglietto per il suo spettacolo al teatro San Carlo, Bono Vox, leader degli U2 ha dettato il dress code per l'evento. “Faremo un film di questo sogno e vorrei chiedervi aiuto per far prendere vita a questa storia fantastica. Invito voi, i meglio vestiti in Europa, di venire eleganti per la nostra notte al teatro dell'opera”. Ha scritto Bono che chiede abito scuro o elegante, perle e tiare gli oggetti suggeriti. Come modelli da seguire, a metà strada tra Amadeus e 007. All'evento saranno vietati i cellulari. Dovranno essere riposti in una custodia richiudibile per tutta la serata.