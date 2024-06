"Ne abbiamo piene le scatole": il messaggio scritto sul fondale del palcoscenico del teatro napoletano

"Ne abbiamo piene le scatole": questa la scritta a caratteri cubitali fatta a mano, in tempo reale, sul fondale del palcoscenico dello storico Teatro Bolivar dal writer Samuel mentre Ginevra e Viola di Funa Danza Verticale eseguivano una performance. Un modo giocosamente provocatorio per sottolineare la ricchezza dell'offerta del cartellone della nuova stagione teatrale di cui sono state svelate le prime nove date in cartellone, alle quali se ne aggiungeranno poi altre nel corso dell’anno.

All'evento Romina De Luca, padrona di casa del teatro con Toni De Luca, i direttori artistici Nu’Tracks Anna Evangelista e Stefano Scopino alla guida per il terzo anno consecutivo e gli artisti napoletani Nando Paone, Mimmo Maglionico e Roberto Trenca.

Da Isa Danieli alla NCCP

Ad aprire la stagione, il 19 ottobre, sarà Isa Danieli. Sul palcoscenico del Bolivar saranno, tra gli altri, Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Nando Paone, Sugnani - Gragnaniello – Bianchini e Herbert Ballerina, Luca Bono, la NCCP - La Nuova Compagnia di Canto popolare con "Nascette Ninno" imperdibile must di dicembre e Questa - Melis – Cinque.

"Clima di festa" racconta senza nascondere l'emozione Romina De Luca sottolineando le coraggiose scelte non convenzionali che portano in scena prosa, grande musica e anche la danza.

"Ci prepariamo ad un’altra grande stagione piena di emozioni con un nuovo cartellone dalla proposta diversificata - dicono i direttori artistici Nu’Tracks (nel video) - e l’obiettivo resta sempre quello di dare precedenza ai contenuti, alla bellezza e al divertimento senza essere schiavi della risata facile. “Ne abbiamo piene le scatole” di tutto quello che, a partire dalla politica e dal sociale fino ad arrivare al mondo della cultura e dell’arte, non tiene conto dei valori umani e della meritocrazia. Noi siamo fortunati ad aver trovato ascolto e fiducia nella famiglia De Luca senza essere raccomandati da qualcuno. Abbiamo, in compenso, scatole piene di cose meravigliose: idee, arte e sogni da condividere con il nostro pubblico".

Info utili

Dopo due settimane di preview, dedicata ai vecchi abbonati, dal 24 giugno parte la campagna per i nuovi. Oltre ad avere uno spettacolo in omaggio, ogni abbonato potrà godere di uno sconto su tutti gli altri spettacoli della stagione extra abbonamento (tipologie di abbonamenti: Dream: comprensivo di tutti gli spettacoli in cartellone; Hope & Smile: 5 spettacoli + 1; Pacchetto da comporre in base alle proprie preferenze).

Continueranno, inoltre, i laboratori teatrali per ragazzi e adulti curati da Fulvio Sacco e il laboratorio pedagogico teatrale per bambini dai 6 ai 13 anni curato da Martina Zaccaro.

Per prezzi, orari e info basta collegarsi al sito del Teatro