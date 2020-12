Biblioteca dei Girolamini, approvato il progetto per la digitalizzazione di 5000 manoscritti antichi

Arriva una bella notizia per la Biblioteca dei Girolamini. Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ha approvato un progetto presentato dalle società SA Lombardia, SA Documents, NetCom Group e con l'Ateneo Federico II quale partner scientifico. Il progetto, del valore di oltre 15 milioni di euro, verrà supportato dal MISE con un contributo di 6 milioni di euro, dei quali 2,2 milioni alla Federico II, in particolare al Dipartimento di Studi Umanistici ed al Dipartimento di Fisica. La biblioteca dei Girolamini ha circa 160.000 tra libri e documenti, ed il progetto avvierà la digitalizzazione dei 5.000 manoscritti antichi, in modo compatibile con il progetto Digita Vaticana avviato presso la Biblioteca Vaticana nel 2013.

Il progetto MAGIC nel suo complesso nasce da un'idea, ed è dedicato alla memoria, del professor Alberto Varvaro, un maestro nel campo; esso vede come responsabile scientifico il professor Guido Russo, ed ha un comitato scientifico formato dai professori Guido Trombetti, Andrea Mazzucchi, Pasqualino Maddalena e lo stesso Guido Russo.

Il Dipartimento di studi umanistici della Federico II di Napoli, che già opera presso il complesso dei Girolamini il corso di Alta Formazione in Storia e filologia del manoscritto e del libro antico guidato dal professor Andrea Mazzucchi, contribuirà con il know-how per la catalogazione e la creazione delle informazioni di indicizzazione e ricerca, mentre il Dipartimento di Fisica contribuirà con il know-how tecnologico; insieme ai partner industriali, tutti collaboreranno per le operazioni sul posto, mirate alla digitalizzazione con appositi scanner per libri antichi. Saranno bandite 10 tra borse ed assegni di ricerca, in tutti i temi trattati dal progetto.