BFC Media lancia Forbes Academy, powered by Pegaso

Al via il progetto di Alta Formazione con partner prestigiosi, docenti selezionati da Forbes e la piattaforma e-learning dell’Università Telematica Pegaso, per unire il mondo delle aziende d’avanguardia ai manager del futuro. Iscrizioni aperte dal mese di luglio, i primi 5 corsi inizieranno il 1° ottobre 2021

BFC Media lancia Forbes Academy, in collaborazione con l’Università Telematica Pegaso. L’operazione è frutto di un accordo strategico tra BFC Media, la media e digital company quotata alla Borsa di Milano, e il Gruppo Pegaso, leader in Italia nel settore dell'e-learning. Il progetto di Alta Formazione, interamente online, è dedicato alle materie più innovative e crea un link tra il mondo delle aziende d’avanguardia e i manager del futuro. L’Academy avrà tra i punti di forza l’indiscussa reputazione internazionale di Forbes, che selezionerà i docenti e i contenuti, e la consolidata esperienza della piattaforma digitale dell’Università Telematica Pegaso.

Le tematiche dei corsi saranno sviluppate da Forbes in collaborazione con alcune delle aziende più prestigiose del panorama economico e finanziario italiano come, tra le altre, Intesa Sanpaolo, Facebook, Cisco Italia, Generali, IBM, Prysmian Group, Telepass allo scopo di offrire formazione ai manager e facilitarne l’ingresso o l’avanzamento nelle loro professioni grazie proprio ai rapporti diretti che potranno avere con le imprese durante il percorso di studi.

I corsi saranno presenti nell’offerta formativa dell’Università Telematica Pegaso, che si avvale della piattaforma di e-lerning tecnologicamente più avanzata d’Europa, ricca di tools interattivi, chat di gruppo, aule virtuali e accessibile da ogni device sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro.

L’obiettivo di Forbes Academy è diventare la prima academy per le professioni d’avanguardia a cui possano guardare con fiducia sia imprenditori e manager che migliaia di giovani italiani e stranieri, consapevoli che le conoscenze tecnico - scientifiche possono rappresentare il bagaglio culturale più adeguato per crescere professionalmente ed entrare nel mondo del lavoro.

Le iscrizioni ai corsi di ALTA FORMAZIONE di Forbes Academy saranno aperte dal mese di luglio e le lezioni partiranno il 1° ottobre e avranno una durata di 100 ore didattiche.

Cinque sono i corsi dell’offerta formativa già definiti.

Corporate Social Responsibility Management: un corso pensato per formare i nuovi manager che dovranno progettare aziende sempre più sostenibili.

I partner che hanno deciso di affiancarci in questo progetto sono Bureau Veritas, Campos, Cisco Italia, IBM, Prysmian Group e Rödl &Partner – Progetto Sircle.

Insurtech Revolution: questo corso è dedicato alla preparazione dei nuovi professionisti del mercato assicurativo digitale.

Potremo contare sul supporto di manager delle principali realtà del settore come Generali, Yolo e Italian Insurtech Association

Smart City & Smart Mobility: il corso permette di acquisire competenze per progettare città e mezzi di trasporto a impatto zero sull’ambiente.

Bosh, Free 2Move eSolutions (Gruppo FCA), Planet, Repower e Telepass sono le aziende che ci aiuteranno a confezionare un percorso di studi in grado di fornire strumenti operativi ai nostri iscritti.

Personal Branding & Web Reputation: questo corso è finalizzato ad apprendere le nuove metodologie per far accrescere la reputazione personale e di azienda attraverso i canali digital.

I nostri partner in questo progetto sono Bazoole, Barabino & Partners, Facebook, LinkedIn e The Fool.



Start Up di Aziende Innovative: un corso pensato per fornire tutti gli strumenti necessari per creare dalle fondamenta aziende innovative di successo.

Possiamo contare sull’esperienza di Bain & C, Digital Magics, Forbes 30under30, Intesa SanPaolo e Le Village by Credit Agricole.

DANILO IERVOLINO – Presidente dell’Università Telematica Pegaso – ha dichiarato:

"Siamo da sempre convinti che la formazione continua possa rappresentare lo strumento per orientarsi con successo nel mercato del lavoro, governato da rinnovati equilibri globali e influenzato dalle spinte determinate dalla rivoluzione digitale. In questo solco nasce la collaborazione tra l’Università Pegaso, leader nel settore dell'e-learning e Forbes, il magazine più famoso al mondo nel settore dell'economia. Siamo riusciti ad unire le migliori energie per offrire a manager, professionisti e ai leader del futuro una formazione che consenta loro non solo di sapere ma di saper fare".



DENIS MASETTI – Presidente di BFC Media – ha dichiarato:

“Negli ultimi anni abbiamo sempre sviluppato progetti di comunicazione nelle aree di maggiore avanguardia e cercato di interpretare le tendenze del futuro.

Dal dialogo con le aziende abbiamo sentito la necessità di sviluppare progetti di formazione in linea con le esigenze del mercato, in modo concreto per chi vuole crescere e formarsi per le nuove sfide che ci attendono.

Con Pegaso siamo certi di poter offrire un servizio efficace unendo la loro esperienza e le loro strutture tecnologiche con le capacità e competenze dei leader protagonisti del mondo di Forbes”