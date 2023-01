Sanremo, Beppe Vessicchio: "Quest'anno poso la bacchetta. Farò il festival solo a parole"

Non ci sarà a Sanremo quest'anno, o almeno non nelle vesti di direttore d'orchestra. Il partenopeo Beppe Vessicchio, icona degli amanti del festival della canzone, poserà la bacchetta. Insomma, non sentiremo quindi l'usuale frase "dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”.

Vessicchio, in un’intervista a La Stampa, infatti spiega: "Quest’anno poso la bacchetta, Sanremo 2023 lo faccio solo a parole. Non ci sarò, dichiaro ufficialmente che non ho nessuna direzione per nessuno degli artisti in gara né nei giovani, né nei Big”.

“Non frequento più il mondo della produzione discografica e non è capitato – ha aggiunto ancora – L’anno scorso ero con Le Vibrazioni anche perché con Francesco Sarcina c’è un legame di lunga data, così come il feeling e la stima che ho con Elio e le Storie tese, ma no, quest’anno non è capitato. L’anno scorso ho compiuto ventisei presenze come direttore e posso fare delle pause”.

Il che non vuol dire Vessicchio non tornerà in futuro, come già era successo ad esempio nel 2016 quando si vociferava di una sua assenza ma venne richiamato a furor di popolo (diresse Patty Pravo in Cieli Immensi) e di hashtag (#UsciteVessicchio).

I fan del direttore d'orchestra più famoso della musica pop non resteranno comunque delusi. Sarà a Sanremo in una veste nuova: intervisterà gli artisti in gara per il podcast 'Italians do Hits Better' di Amazon Music. “Mi è sembrata una cosa interessante – ha spiegato – I cantanti si racconteranno a me e io racconterò a loro il festival che ho vissuto con aneddoti e ricordi dei miei momenti più speciali”.