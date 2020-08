Carolina Crescentini torna sul set de 'I bastardi di Pizzofalcone': "Clima meraviglioso"

Carolina Crescentini, dopo i mesi di lockdown, sta per tornare sul set della terza stagione de "I bastardi di Pizzofalcone", ambientata a Napoli e proveniente dalla scaltra penna di Maurizio De Giovanni.

Professionalmente, per lei è la sua "fase napoletana", spiega. A settembre tornerà in tv come protagonista su Rai2 di Mare Fuori, serie in sei serate diretta da Carmine Elia, nella quale interpreta Paola, la nuova direttrice di un carcere minorile a Napoli. "Girare questa storia mi ha insegnato molto e mi ha fatto riflettere. Tra gli interpreti ci sono attori molto giovani, e mi sono emozionata per loro purezza" ha detto.

Dal 4 agosto l'aspetta invece il set de I bastardi, che è in programma per il 2021. Lei non anticipa nulla sulla trama, ma la storia riprenderà da un momento dopo l'esplosione della bomba che ha chiuso la precedente stagione. Nel cast guidato da Alessandro Gassmann, anche, fra gli altri, Antonio Folletto, Tosca d'Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco e la new entry Maria Vera Ratti. "Quando con una serie come questa ti intrufoli nelle case delle persone ricevi un affetto da parte del pubblico, che ti commuove – ha spiegato Carolina – sul set c'è un clima meraviglioso, siamo un gruppo molto unito".