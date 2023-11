"I Bastardi di Pizzofalcone 4": le location dell'ultima puntata

Lunedì 13 novembre si è conclusa la quarta stagione dei "I Bastardi di Pizzofalcone” con un finale aperto che lascia intendere che ce ne sarà una quinta. Protagonista di questa stagione ancora una volta l'ispettore Giuseppe Lojacono interpretato da Alessandro Gassman insieme agli altri personaggi del commissariato di Pizzofalcone. A condurre le indagini il questore Luigi Palma (Massimiliano Gallo) aiutato dal vice-commissario Giorgio Pisanelli (Gianfelice Imparato), il vice-sovrintendente Ottavia Calabrese (Tosca D'Aquino) e l'agente scelto Marco Aragona (Antonio Folletto). A completare la squadra il pubblico ministero Laura Piras (Carolina Crescentini), il giovane agente Alex Di Nardo (Simona Tabasco) e la Vice sovrintendente Ottavia Calabrese (Tosca D’Aquino). Anche questa stagione è stata girata a Napoli, in una città sempre più buia, fotografia di quella dei romanzi ispiratori di Maurizio De Giovanni. Dopo l'elenco delle location delle prime puntate, scopriamo quali sono quelle dell’ultimo episodio.

Palazzo Trabucco

In questo edificio storico ubicato in via San Liborio, si trova una sartoria dove viene consumato l’omicidio di uno dei sarti.