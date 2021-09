De Giovanni: "La terza è la migliore stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. La storia è la più forte di tutte"

In arrivo la nuova stagione (terza), il 20 settembre su RaiUno in prima serata, della serie di successo 'I bastardi di Pizzofalcone' prodotta da Rai Fiction e Clemart. Maurizio de Giovanni, lo scrittore da cui è tratta la serie, elogia la trasposizione filmica dei suoi romanzi: "Posso dire con franchezza -spiega ad AdnKronos - che, a mio modo di vedere, è la migliore delle tre serie. Ho avuto modo di vederla in anteprima e posso garantire che è la migliore, girata in maniera straordinariamente buona dalla regista Monica Vullo. Gli attori sono entrati così tanto nei personaggi che credo che non debbano neanche recitare. La storia è quella più forte delle tre, sono molto soddisfatto e sono convinto che gli spettatori troveranno un prodotto migliore dei precedenti".