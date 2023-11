“I Bastardi di Pizzofalcone 4”: le location delle prime due puntate

Lunedì 23 ottobre è tornato su Rai1 la fiction "I Bastardi di Pizzofalcone", giunta alla sua quarta stagione. Nei nuovi episodi torna l'ispettore Giuseppe Lojacono interpretato da Alessandro Gassman e gli altri personaggi del commissariato di Pizzofalcone. A condurre le indagini è il questore Luigi Palma (Massimiliano Gallo) aiutato dal vice-commissario Giorgio Pisanelli (Gianfelice Imparato), il vice-sovrintendente Ottavia Calabrese (Tosca D'Aquino) e l'agente scelto Marco Aragona (Antonio Folletto). A completare la squadra il pubblico ministero Laura Piras (Carolina Crescentini), la giovane agente Alex Di Nardo (Simona Tabasco) e la Vice sovrintendente Ottavia Calabrese (Tosca D'Aquino). Anche questa stagione è stata girata a Napoli, in una città sempre più buia, fotografia di quella dei romanzi ispiratori di Maurizio De Giovanni. Scopriamo quali sono le principali location della prima e seconda puntata.

Prima puntata

Fontana del Sebeto

Nei pressi della Fontana del Sebeto, in largo Sermoneta, al termine di via Francesco Caracciolo, la colf del principale imputato gli fornisce un alibi parlando con l’assistente capo Francesco Romano (Gennaro Silvestro) e l’agente Di Nardo.

Piazza del Plebiscito

In un bar sotto il colonnato di Piazza del Plebiscito Romano incontra Giorgia, la sua ex fidanzata, che vorrebbe renderlo partecipe della sua gravidanza. Ma…

Centro direzionale

Negli uffici della Procura, situati al Centro direzionale, il PM Piras si interroga sulla morte di Lojacono.

A’Mbasciata

Nel famoso locale del centro storico, nel Palazzo Venezia (In via Benedetto Croce, 19), Aragona ubriaco conosce una nuova ragazza.

Villa Comunale

Mentre la figlia di Lojacono stava facendo jogging, viene infastidita da 2 balordi e salvata da colui che diventerà il suo fidanzato.

Lungomare Caracciolo

I due ragazzi si rincontreranno qui, sul lungomare, per bere una birra e darsi il primo bacio.

Cimitero di Poggioreale

Pisanelli (Gianfelice Imparato), Vicecommissario andato in pensione da poco, si reca al Cimitero di Poggioreale per far visita alla tomba dell'amata moglie, e scopre l'identità della ladra di fiori: Teresa (Paola Tiziana Cruciani).