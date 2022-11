I Barbari del Sud, il nuovo libro di Ryunosuke Akutagawa

Disponibile, da alcuni giorni, il libro I Barbari del sud e altri racconti di Ryunosuke Akutagawa, la traduzione è stata curata da Marco Ruggiero, che ha vissuto in Giappone dove ha insegnato Lingua e Cultura italiana in diverse università, tra cui quella di Kyoto e l’Istituto Italiano di Cultura di Osaka.

In precedenza, Marco Ruggiero dello stesso autore aveva curato anche la raccolta Sogni edita da Via del Vento nel 2017. Il testo riunisce buona parte dei racconti di Akutagawa, tutti di argomento cristiano, riferendosi al sedicesimo secolo, detto il secolo cristiano, periodo in cui ha avuto inizio l’opera di evangelizzazione del Giappone da parte dei missionari europei. Infatti, la missione di Francesco Saverio raggiunge la città di Kyoto nel 1549, nove anni dopo la fondazione della Compagnia di Gesù.I predicatori giungevano dal sud, e veniva definiti con scherno dai giapponesi come “barbari del sud”. Infatti, come per altre sue opere, Akutagawa prende a modello fonti quali le “Vite dei Santi” o “La Legenda Aurea”.

I protagonisti dei racconti cristiani sono i missionari europei, i credenti giapponesi, misteriose madonnine ed altri numerosi interpreti che danno vita a storie di sconfitte e riscatti, fede e infedeltà. Da tutto ciò scaturisce che questi racconti nascondono un’espediente utilizzato dallo scrittore, in modo per porre in evidenza il suo atteggiamento nei confronti della religione straniera: inizialmente critico e moralistico, per poi diventare sereno negli ultimi anni.

Akutagawa pose fine alla sua vita a soli 35 anni: accanto a sé aveva una bibbia in inglese.

La citata raccolta include anche alcuni racconti inediti, tra i quali si ricorda “La vita di San Cristoforo” chel’autore riteneva essere uno dei suoi più riusciti.

Il libro è disponibile nelle librerie e sulle principali piattaforme online di vendita di libri.