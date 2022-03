“Il baratto dell'anima, quando il peccato diventa vizio”: speciale lezione al Diaz

“Il baratto dell'anima, quando il peccato diventa vizio”, questo il titolo della speciale lezione che si è tenuta all'istituto Diaz - Isis "Elena di Savoia" di Napoli.

La giornalista Cristiana Barone ha ricreato un set cinematografico con protagonisti i ragazzi delle quarte classi e una trama che ha mosso intorno ai temi del baratto e delle “scelte”: chi essere, cosa diventare, dove andare, una sorta di “sliding doors”, dove i protagonisti principali, attori nella propria esistenza, sono stati proprio i ragazzi del Diaz.

Una speciale iniziativa voluta proprio nel mese dedicato alla donna, con due ospiti, protagoniste di vicende di cronaca, che hanno raccontato le loro storie drammatiche e come hanno lottato per riconquistare la libertà.

La prima, Maria Rosaria Ferrara, nuotatrice agonista, vittima di cyberbullismo, che dopo aver superato il trauma della vergogna (fu accusata di far uso di doping da vigliacchi nascosti dietro una app anonima), ha ripreso la sua vita agonistica, non barattando la sua passione e non sprecando il suo straordinario talento.

La seconda, Giovanna Moresco che ha raccontato la storia della sorella Emanuela: una donna giovane e madre di tre figli, vittima di violenza.

Durante l'incontro, la preside Daniela Oliviero ed il prof. Maurizio D’Angelo, nei loro interventi, hanno ricordato il ruolo della scuola come presidio di legalità e come prezioso punto di riferimento per ragazzi e territorio.