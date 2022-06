Concerto di beneficenza della Banda della Polizia di Stato

Domani, alle ore 20.30, presso il Teatro di San Carlo di Napoli la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, si esibirà in un concerto di beneficenza in favore dell’Istituto per ciechi ed ipovedenti “Domenico Martuscelli” di Napoli. L’evento, che vedrà la partecipazione del noto artista Mario Biondi e della soprano Federica Balucani, sarà presentato dal giornalista RAI Pino Strabioli.

Sarà possibile effettuare una donazione, che verrà interamente devoluta all’Istituto Martuscelli, effettuando un versamento a: U.I.C.I. di Napoli, IBAN: IT11D0100503400000000007401 causale: “Donazione liberale per Progetto Istituto Martuscelli”. Il concerto sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Questura di Napoli @questuradinapoli.