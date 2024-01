Il Balloon Museum riapre continuando a incantare gli adulti e i bambini di Napoli | VIDEO e FOTO

Da quando il 22 settembre il Balloon Museum approda alla Mostra d’Oltremare con la sua arte colorata, non c’è stato giorno che non ci sia sold out per Pop Air, la mostra con cui questo format itinerante per la prima volta fa conoscere a Napoli il mondo dell’inflatable art.

Dopo l’exploit dei primi giorni, l’euforia per Pop Air al Balloon sarebbe potuto scemare, ma non è stato così. Nei mesi successivi, ci sono persone che hanno fatto il tutto per tutto per trovare un biglietto: chi per curiosità, chi per scoprire un modo di fare arte diverso. Qualcuno l’ha visto come un’occasione per trascorrere delle ore divertenti con i propri bimbi, mentre per i presenzialisti mondani mancare avrebbe significato non essere abbastanza cool senza selfie da pubblicare sui propri social.

Insomma, ognuno ha una ragione per andare al Balloon Museum, registrando anche qui i numeri altissimi di Parigi, Roma, Madrid e poi New York.

Dal Surrealismo alla serie Emily in Paris dove sono state girate alcune scene, sono tanti i rimandi culturali e pop dell'arte gonfiabile proposta dal team dei curatori di Lux Holding Srl che ha ideato questo progetto nel 2019 con la mission di far conoscere anche attraverso strumenti molto popolari una corrente artistica che si basa sul inflatable art in cui l’aria è oggetto di indagine comune per gli artisti coinvolti: da elemento costruttivo e tangibile, vera e propria scultura dalla forma inaspettata e monumentale, ad atmosfera metafisica e sospesa, dal carattere nebuloso e impalpabile.

Il Bilancio su Napoli, la brusca interruzione e la riapertura

I napoletani vogliono bene al Balloon Museum. Si intrattengono tra le istallazioni e opere, interagendo per ore e ore con esse. Le toccano e qualche volta ci giocano, perdendosi tra quei colori e luci.

Prima delle esposizioni di Balloon Museum che stanno diventando sempre più una tendenza, l'inflatable art è sempre stata di nicchia, conosciuta prevalentemente da chi si occupa d'arte.

Attraverso mostre come Pop Air, si apre a una fruizione trasversale in cui anche chi non è un appassionato d'arte anche per semplice divertimento o voglia di condividere un momento con gli altri si trova di fronte a installazioni artistiche di grande livello, tutte che salvaguardano l'ambiente per il materiale con cui sono realizzate e tutte con messaggio profondo in cui l'uomo e il suo mondo sono messi al centro dell'indagine fatta da ogni artista che partecipa alla collettiva di Pop Air. Le opere proposte da artisti provenienti da varie parti del mondo, richiedono un'attenta manutenzione. Alcune installazioni sono site specific, per cui ogni tour di Pop Air e delle altre esposizioni di Balloon Museum sono uniche. Altra caratteristica che rende sempre diversa e particolare Balloon Museum attivando un lavoro di ricerca costante degli artisti che si occupano di questo particolare settore dell'arte.

Visori che trasportano in un universo 3D, camminare tra bolle di sapone che fluttuano nel fumo aiutano a immergersi in una realtà dove solo l'interazione tra le persone conta come HyperCosmo, che raffigura un’enorme piscina di palline bianche dove suoni e colori fanno la loro parte è l’opera che meglio rappresenta il concept di Balloon Museum, tutti ci si buttano dentro essendo buffi, goffi e se pure è complicato uscire da quelle miriadi di palline senza ricaderci non importa, tutto è lecito in nome dell’allegria. Gli aneddoti sull’impatto che le persone hanno con HyperCosmo sono numerosi e alcuni anche bizzarri come quelli dei tanti oggetti ritrovati, qualcuno anche impensabile.

Ogni installazione inflatable, attraverso l'interazione con il pubblico, crea nuovi spazi di socializzazione fisica, digitale e culturale. I visitatori si troveranno al centro di un percorso esperienziale coinvolgente che stimolerà i loro sensi, generando stupore, curiosità e riflessioni su tematiche della contemporaneità.

Pop Air riflette sulle nuove espressioni e tecniche artistiche e mette in contatto i visitatori facendoli diventare parte delle installazioni perché tutti toccano, qualche volta, costruiscono e possono 'entrare' nei tableaux artistici dedicati alla balloon art.

Il bilancio su Napoli è super positivo. Incoraggiata dai risultati la società di eventi Lux Holding Srl ha l’obiettivo di portare su Napoli altri progetti originali come Balloon. Per ora è concentrata sulle tappe mondiali di Balloon Museum e sulle sue ultime settimane alla Mostra d’Oltremare.

Il Balloon Museum saluterà il pubblico napoletano il 25 febbraio. La chiusura sarebbe stata prevista il 7 dicembre 2023, ma a causa della brusca interruzione dovuta ai danni che alcune installazioni hanno subito per il violento maltempo di inizio novembre, il Balloon Museum è stato sospeso alcune settimane per prendere il tempo necessario non solo per riparare e rimediare a qualche piccolo dettaglio ma anche per mettere in pratica delle soluzioni idonee per prevenire nuovi disagi per evitare spiacevoli episodi come quelli che ne hanno causato la chiusura improvvisa.

Ha riaperto con l’arrivo del Natale, come regalo alla città. I visitatori subito sono accorsi ritrovando la stessa magia.

Pop air una mostra per adulti e bambini

Con la riapertura del 22 dicembre il Balloon Museum è più solido che mai. Sono riprese le file al botteghino. La pioggia non le limita. Anzi, per la gente sprovvista di ombrello lo staff di Balloom Museum ha la premura di fornirlo. Nulla è affidata a caso. C'è tanta cura dietro ogni particolare al Balloon Museum, oggi ancora di più.

Aperto tutti i giorni, tutte le fasce di età è attratta dalla mostra Pop Air. Che siano adulti o bambini, per qualche ora si vive in un’atmosfera surreale, morbida, lontana da problemi.

Su Napoli raduna principalmente i bambini e le loro famiglie.

Chiariamoci, l'intrattenimento, con qualche punta di divertimento, è altissimo al Balloon Museum. Per questo motivo diventa un luogo adatto ai bambini avvicinandoli anche a forme artistiche con opere come Canopy, nata dalla collaborazione tra lo studio Pneuhaus e Bike Powered Events, la quale si anima con l’intervento della persona. Costituita da un piccolo bosco di sculture luminose simili ad alberi in costante trasformazione, si illumina e si espande attraverso l’energia verde prodotta dai partecipanti con generatori azionati da biciclette.

Ci sono poi i Ginjos di Rub Kandy, personaggi misteriosi che evocano con le loro forme figure antropomorfe. Mentre, l’esperienza digitale Into the Rainbow, firmata da Ultravioletto, trasporta lo spettatore nella realtà virtuale attraverso un viaggio in mondi colorati che richiamano le tonalità dell’arcobaleno. Ciascuna porterà alla scoperta di luoghi surreali popolati da personaggi e oggetti imprevedibili.

Gli spazi di Parcobaleno di Stefano Rossetti è un’installazione che trasforma l’arcobaleno in un luogo da vivere, uno spazio reale in cui giocare e con cui interagire: grandi raggi colorati oscillanti da toccare, nuvole su cui camminare e una grande scultura gonfiabile alta 10 metri.