"Demoni", la ballad inquieta firmata Ghendo e Zoelle

Uscirà il prossimo 29 aprile, il nuovo brano di Ghendo, giovane cantautore: si intitola “Demoni” e vede la collaborazione di prestigio con Zoelle (rapper torinese) reduce del successo ‘Rivincite’, singolo presente nel Cantera Machete Mixtape (distribuzione Sony). “Demoni”, disponibile in tutti i digital stores, assieme al video ufficiale pubblicato su Youtube, è una canzone introspettiva e malinconica, nella quale gli stili di Ghendo e di Zoelle si mescolano per creare un sound inedito e variegato. Le due voci sono accompagnate da una strumentale dolce ed inquieta allo stesso tempo. L'outro di chitarra, invece, riporta l’ascoltatore ad un mood vintage. Ghendo dimostra, ancora una volta, di avere un sound personale e una lirica facilmente riconoscibile fin dal primo ascolto. Si aggiunge così un altro tassello al mosaico che riunisce la sua discografia. NOTE BIOGRAFICHE Emanuele Filizola, in arte Ghendo, è un rapper e autore toscano, classe 1994, che esordisce mediaticamente con l’album “Forma Mentis”, di ispirazione ibrida, in distribuzione digitale tra la fine del 2020 e inizi del 2021. Il progetto nasce grazie all’incontro tra Ghendo e Marco Sgaramella (musicista e compositore). La collaborazione nasce a fine del 2019 e prosegue tutt’oggi. SOCIAL DI GHENDO IG: https://www.instagram.com/ghendothereal/ FB: https://www.facebook.com/ghendothereal Spotify: https://spoti.fi/32UM1WV UFFICIO STAMPA Maria Carola Leone E-mail: ghendoufficiostampa@gmail.com Numero di Cellulare: +393200626679