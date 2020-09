Bacoli, Biblioteca Comunale: finanziamento di 5mila euro per libri e sostegno all'editoria libraria

L'Amministrazione comunale di Bacoli rende noto che la Biblioteca Comunale è beneficiaria di un finanziamento di 5mila euro destinato all'acquisto di libri e sostegno all'editoria libraria.

Si tratta di una misura prevista dal decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali", concernente "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria".

Con questo contributo la biblioteca comunale di Bacoli disporrà di nuovi libri di testo per bambini, dai 6 ai 14 anni e potrà arricchire l'offerta di volumi riguardanti la storia locale, la storia dei Campi Flegrei, di Napoli e d'Italia al fine di rafforzare ancor di più il legame identitario tra il territorio e i suoi cittadini più curiosi ed appassionati.

"Chiunque potrà consultare i testi, attraverso la misura del prestito - ha asserito il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione - Misura già attiva ma che contribuiremo a migliorare e perfezionare ancora di più. La biblioteca comunale di Villa Cerillo è patrimonio della città, vissuta da tanti giovani ogni giorno. Un orgoglio. Vogliamo renderla sempre più ricca, funzionale". "Si deve puntare sulla cultura - dice il Presidente del Consiglio Comunale, Mauro Cucco - e sulla curiosità dei nostri giovani. Per questo motivo è stato avviato un nuovo percorso volto al potenziamento della Biblioteca, implementando la misura del prestito, gli studi sulla storia locale ed anche gli scritti di tutti gli autori del territorio. A tal proposito, ringrazio tutti i dipendenti di Villa Cerillo per la rinnovata disponibilità e la preziosa collaborazione".

Clicca qui per consultare l'elenco dei beneficiari.