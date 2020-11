Auditorium Piscinola, approvato il progetto di fattibilità per la ristrutturazione

La Giunta Comunale, su proposta degli Assessori al Patrimonio ed alla cultura Alessandra Clemente ed Eleonora de Majo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione dell’Auditorium del “Polifunzionale di Piscinola” situato in Via Dietro la Vigna a Piscinola per un importo di € 1.854.738,47

Tale progetto rientra nel “Piano strategico della Città Metropolitana di Napoli” voluto dal Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris.

“Un importante progetto - dichiara l’Assessore Clemente - per un quartiere sempre più al centro della programmazione amministrativa e per una struttura, il Polifunzionale 14/b oggetto di una strategia di rifunzionalizzazione dei suoi spazi curata dall’Assessorato al patrimonio. Riqualificare il teatro/cinema/sala concerti dell’Auditorium della struttura assume un significato profondo al fine di dare forza alle realtà culturali e civiche che lì operano da tempo ed incoraggiare nuovi investitori e nuovi servizi agli abitanti e agli operatori culturali ed associativi del quartiere e non solo.”

“Mai come in questo momento - dichiara l’assessore de Majo - azioni simili possono dare speranza a un comparto tanto sofferente quale quello della cultura. È una cifra importante quella stanziata per l'ammodernamento necessario dell'Auditorium di Piscinola che è anche un simbolo, il simbolo della resistenza culturale in un territorio difficile e periferico. Un luogo di cultura, dove si fa cultura ma si fa anche aggregazione sociale con tanta tenacia a opera di volenterose e valide realtà associative. È dovere dell'amministrazione, più che mai ora, più che mai qui, investire e stare al fianco di chi opera in queste difficili realtà territoriali ogni giorno”.