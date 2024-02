Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo: “Napoli ci piace. Quando siamo qui il mondo sembra meno cattivo”| VIDEO

“Non è un one man show. La gente si aspetta di vedermi da solo in scena ma in Cabaret siamo in tanti in scena dove ci sono dei ballerini anche una band per raccontare questa storia collettiva” puntualizza subito Arturo Brachetti che è una vera leggenda del trasformismo per i suoi spettacoli in cui è abitualmente unico mattatore. Per questa prima parte della stagione teatrale sorprende portando in scena Cabaret, uno dei musical più premiati ideati da Bob Fosse che, nella memoria di tanti, è noto per l’adattamento cinematografico vincitore di 8 premi Oscar con Liza Minelli e Joel Grey e che quest’anno festeggia i 50 anni di quel trionfo.

Fino a domenica 25 febbraio è al Teatro Diana riportando il pubblico napoletano nelle atmosfere della nella sfrenata Berlino degli anni 30 ad un passo dall’avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane, in un momento storico distante ma nello stesso tempo anche molto attuale. Irriverente, piccante, spettacolare, divertente, dal taglio cinematografico, Brachetti divide la scena con Diana Del Bufalo, che interpreta la spumeggiante Sally Bowles, l’artista inglese di cabaret dai liberi costumi, mentre a lui toccano i panni di EMCEE, un presentatore ambiguo e sfacciato che si prende gioco della libertà sessuale e del potere.

Insieme a Luciano Cannito, Arturo Brachetti firma anche la regia di Cabaret, uno spettacolo che era destinato che interpretasse: tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 ha incontrato a Parigi Joel Grey e poco dopo Bob Fosse e, anni dopo, più volte gli hanno proposto di portarlo in teatro ma non avendo dimestichezza nel canto ha desistito. Dopo la pandemia prende lezioni di canto spronandolo a decidere che è arrivato il momento giusto per spiazzare approdando nei teatri italiani con uno spettacolo complesso.

Napoli, un appuntamento immancabile

Iniziato in autunno, chiude la tournée di quest’anno a Napoli, città che Arturo Brachetti non salta mai. La conosce bene e non vedeva l’ora di scoprire le reazioni del pubblico del Teatro Diana a questa versione di Cabaret che ha un ritmo cinematografico con tanto di effetti speciali, proponendo uno spettacolo diverso dal solito.

“Torno a Napoli sempre con grande gioia e curiosità perché ogni volta mi sorprende. Ci sono venuto almeno 30 volte e saltano fuori sempre luoghi segreti e straordinari” racconta Brachetti a noi di NapoliTODAY quando arriviamo in teatro per intervistare lui e Diana Del Bufalo “Qui la gente mi riconosce anche se cammino tutto imbacuccato. Ciò che mi ha sempre colpito è questo circolo di empatia che c’è offrendo un aiuto disinteressato, cosa che nelle altre città te lo sogni”.

Ogni volta che viene in città ha le sue consuetudini. L'attore ha tanti amici a Napoli come Beppe Barra che già l’ha invitato a pranzo e poi le piacevoli manie legate al cibo: “Mi sono già comprato il piennolo. Mi sono già preparato un piatto di spaghetti al piennolo e continuerò per tutte le settimane che resteremo qui perché gli spaghetti al piennolo devono essere cucinati qui, a Torino il piennolo arriverebbe tutto rinsecchito. Poi qui ci sono dei dolci strepitosi! Io sono goloso e mi frego da solo con una grande scorpacciata”.

Uno specchio attuale senza censura realizzato come una serie tv

La storia è basata su personaggi ed eventi veri, successi a Berlino e descritti nel romanzo autobiografico “Goodbye to Berlin” di Cristopher Isherwood che La Berlino che sarà raccontata è la più vicina possibile a quella che era nella realtà, con i suoi Cabaret, i suoi bordelli, la sua frenetica vita notturna, le sue incredibili correnti artistiche che facevano di questa capitale il crogiuolo di artisti, liberi pensatori e gente comune, di cui la maggior parte inconsapevole dell’avvento del nazismo.

Se avete visto Babylon Berlin nel Cabaret firmato da Cannito-Brachetti ritroverà le suggestioni di quella Berlino lì. Questa messa in scena corre veloce, con un ritmo da montaggio cinematografico, senza censura e pregiudizi, snodandosi tra numeri musicali conosciutissimi come Cabaret, Wilkommen, Money Money, ricreati al massimo della loro brillantezza e spettacolarità e la storia più umana e toccante delle due coppie di innamorati, poi travolti da un destino ineluttabile. Cabaret è uno spettacolo rutilante, decadente, lussuoso e scioccante allo stesso tempo, quale era la Berlino tra gli anni ’20 e ‘30, ma nello stesso tempo così attuale e vicina agli argomenti che appaiono sulle testate dei nostri quotidiani.

Hanno reso uno spettacolo attuale che inevitabilmente fa riferimento all’oggi: “Nella Berlino di quei tempi si vedeva Hitler come lontano, forse per questo non pericoloso. Un po' come oggi, pensiamo lontanissimi da noi Trump, Putin e la guerra tra Israele e Palestina. Invece, bisogna stare attenti ai nazionalismi, a tutti questi movimenti che sono ritornati e alle gravi tensioni che si stanno respirando”.

Ma oltre ad avere un taglio che fresco dandogli uno sguardo contemporaneo c’è anche altro.

Cabaret è irriverente. Nel raccontare la Berlino dei primissimi anni ’30 progressista, per certi, versi libertina nei costumi, lo rende un allestimento libero, scevro dalla preoccupazione di essere politicamente corretto a tutti i costi.

“Il nostro Cabaret non vuole essere politicamente scorretto, ma è il ritratto di una società che era così nel 1930, una verità ce abbiamo cercato di riproporre nel 2023” ci racconta Brachetti.

Sorpresa dello spettacolo è Diana Del Bufalo. “Quando Diana Del Bufalo canta Cabaret fa dimenticare Liza Minelli” dichiara Arturo Brachetti “La sua Sally Bowles è più ragazzina e spensierata, un po' come Diana è nella vita, dà una sua personalissima visione del personaggio”

Da Cabaret a Pensati sexy: le due facce di Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo si sente affine a Sally e il pubblico apprezza come si è approcciata a questo personaggio iconico per tanti che hanno visto il film. Si è totalmente affidata al regista per costruirla rendendola vicina alle sue corde.

“La sento molto vicina Sally capendola anche nelle cose in cui è lontana da me. Generalmente, ho avuto la fortuna di interpretare ruoli che non fossero così diversi da come sono io per natura. Fino adesso non ho mai interpretato una donna borderline o una cattiva integrale, dove fosse sarei poco credibile” spiega quando la incontriamo a poche ore dall’inizio dello spettacolo.

Dopo 7 spose per 7 fratelli che ha segnato il suo debutto nel musical teatrale, Diana del Bufalo ha deciso di continuare su questa strada in teatro. In fondo, avendo una predisposizione naturale anche verso il canto, è completamente a suo agio nel genere musicale.

Condividere la scena con Arturo Brachetti in un cult di Broadway come Cabaret è un’occasione che non avrebbe potuto lasciarsi sfuggire.

Per quest’avventura teatrale iniziata a ottobre sta ricevendo degli ottimi riscontri. Per quest’anno si chiuderà a Napoli tra qualche settimana, la sta facendo ben volere dagli spettatori napoletani, restituendole il senso di accoglienza che trova mentre passeggia per le strade di Napoli.

“Il pubblico di Napoli è aperto verso il nostro Cabaret perché è intelligente ed è da sempre abituato al Teatro. Gli piace perché va oltre i lustrini e i ricercati numeri musicali di Cabaret, sa riconoscerne i contenuti e la serietà che c’è. Sono davvero contenta di come stia andando qui” dice Diana.

Oltre ai risultati conquistati con Cabaret, a Diana, i motivi per essere soddisfatta non mancano.

Proprio qualche giorno fa su Prime Video è uscito Pensati Sexy di Micaela Andreozzi in cui è il primo film costruito interamente su di lei. È una commedia al femminile in cui si fa un po' il verso a Bridget Jones, rendendola forse ancora più timida, goffa e imbranata.

Affiancata da Raoul Bova, Angela Finocchiaro e Alessandro Tiberi, la Del Bufalo interpreta Maddalena, una trentenne dalla scarsissima autostima. Proviene da una famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata come il suo capo molto sciupafemmine (Bova). La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo. Da quel momento, un angelo custode molto particolare entra nella sua vita: la pornostar campana Valentina Nappi (ironica e alla sua prima commedia romantica), che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro sé stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice.

“In questi giorni sono anche molto entusiasta per questo, perché Pensati Sexy è il mio primo film da protagonista. È una commedia leggera e vuole esserlo. Perfetta per San Valentino” racconta Diana Del Bufalo “Si parla d’amore e delle insicurezze. Maddalena è molto insicura di sé stessa. Non le piace il suo corpo, le mettono i piedi in testa a lavoro. Dopo aver mangiato una torta alla cannabis, lei sbatte la testa e immagina che il suo spirito guida sia Valentina Nappi che la aiuta a scoprire il suo vero sé, che non ha che vedere con l’essere più sexy ma è soltanto nell’essere più sicura. Maddalena non diventa figa o sensuale, non cambia in questo. Ciò che cambia è la consapevolezza di lei. Trovando la sicurezza tutto attorno a lei cambia. Del resto, è così che realmente succede”.