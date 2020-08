Gli Arteteca in piazza: "Sul palco portiamo gli episodi della nostra vita"

Gli Arteteca hanno animato la quarta serata di Restate a Napoli, il cartellone di eventi in scena in piazza Plebiscito fino al 16 agosto. Dopo la sorpresa di Jimmy Sax, il duo comico si è letteralmente preso la platea accorsa ad ammirarli. "Cosa abbiamo fatto durante il lockdown? Per fortuna non ci siamo ammazzati. E' stata dura. Nei nostri show mettiamo tanto anche della nostra vita quotidiana, anche le liti. In questa piazza hanno suonato e recitato grandi artisti: non capiamo come siamo capitati qui".

Nel servizio interviste anche ai produttori Nando Mormone e Mario Esposito e alle Ebbanesis, che hanno aperto la serata.