Ars fuoro per la salvaguardia delle botteghe storiche a Sorrento

Nell’anno appena trascorso, due amici, Fabio e Raffaele, hanno intrapreso un affascinante progetto di riqualificazione a Via San Nicola, acquistando due locali chiusi ed inattivi da molti anni. La loro missione è di riaprire questi spazi, rispettando e preservando la storia di questa zona di Sorrento, ancora immune dall'asservimento totale della città al sovraffollamento turistico. Esplorando le strade circostanti, è emerso che numerose botteghe sono rimaste chiuse nel tempo, ognuna con la propria storia, dal circolo di Peppe Arcucci alle botteghe artigianali specializzate nell’intarsio e nella lucidatura di prodotti. Da qui è scaturita l'idea di aprire le porte di questi luoghi, pur mantenendone la destinazione originaria. Per realizzare questo progetto, alcuni amici hanno fondato l'Associazione culturale no profit "Piacere, Sorrento". L'obiettivo principale dell'associazione è di intermediare tra i proprietari delle botteghe chiuse e i futuri assegnatari, facilitando così la riapertura di questi spazi senza scopo di lucro, ma con l'unico intento di preservarne la destinazione storica. Così è nato il progetto "ARS FUORO", un'iniziativa che coinvolge tutti gli operatori ed artigiani del quadrilatero Vico II Fuoro, Via Fuoro, Vico III Fuoro e Via San Nicola. L'Associazione si propone di promuovere la specificità e l'identità di quest'area attraverso iniziative e proposte mirate a valorizzare la sua storia. L'obiettivo finale è la creazione di un marchio, temporaneamente chiamato "ARS FUORO", ispirato al concetto del Foro nell'antica Roma. Un Foro magico che si avvale della presenza di due "sentinelle" d'eccezione, il Museo della Tarsia e la Casa di Saltovar. In questo entusiasmante viaggio, l'Associazione è stata affiancata dalla srl Stylo, proprietaria del contest "About Sorrento", che inaugurerà la prima porta a Vico II Fuoro nr.2. Stylo agirà da concierge dell'iniziativa, in attesa che anche le altre botteghe riaprono i battenti. Insieme a quelle già operanti, si darà vita a un progetto che mira a costruire e ricostruire in quell'area una testimonianza di storia e identità territoriale. Mai come in questo contesto, l'unione farà la forza! Per ulteriori informazioni e collaborazioni, si prega di contattare: info@styloproject.it