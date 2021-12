L'arcobaleno napoletano arriva alla sua 10° edizione

Musica, cultura, tradizione, sport, istituzioni ed imprenditoria per le eccellenze della Campania. È “L’Arcobaleno napoletano”, la 10ª edizione del premio ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso – diretto artisticamente dal giornalista Diego Paura - che si terrà sabato 11 dicembre 2021 alle ore 20 al teatro Sannazaro in diretta tv sui canali 215 (“Napoli Live”) e 271 (“Capri Event”) del digitale terrestre con la regia di Maurizio Palumbo. La serata di gala – rigorosamente ad inviti - è organizzata, per il 10° anno consecutivo in collaborazione e a sostegno della Fondazione Melanoma onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli. A condurre l’edizione 2021 saranno Patrizio Rispo, volto noto di “Un posto al sole”, e la stessa Anna Capasso. Non mancheranno le “incursioni” dalla sala dello storico amico del Premio, Enzo Calabrese, coadiuvato da Mario Pelliccia. Questi i premiati: Federico Cafiero de Raho, Lina Sastri, Alessandro Siani, Nando Paone, Mario Esposito (Premio Penisola Sorrentina), Imma Cerasuolo, Lucio Mirra, Gennaro Silvestro, i premi alla Memoria di Diego Armando Maradona, Silvia Ruotolo e Cetty Sommella, e l’azienda di caffè “Kremoso”. Nel corso della manifestazione culturale, dedicata alla memoria di Ileana Bagnaro, scomparsa a 54 anni per un male incurabile, incentrata sulla prevenzione al cancro, saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del mondo delle Istituzioni, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Società civile e dell’Imprenditoria che si sono maggiormente contraddistinti anche fuori dai confini regionali. Come di consueto le premiazioni saranno intervallate da momenti musicali e di comicità. Inoltre, è prevista la tradizionale asta di beneficenza “istantanea” con in palio una maglia ufficiale autografata donata dalla Ssc Napoli. Da questa edizione sarà riservato un momento anche al “Premio McDonald’s-L’Arcobaleno Napoletano”. Il professore Paolo Ascierto ha così dichiarato: «Noi della Fondazione Melanoma ringraziamo Anna Capasso e Diego Paura perché la ricerca è importantissima per sconfiggere il Melanoma. Abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi 10 anni, abbiamo guarito il 50% di pazienti con metastasi. Ma dobbiamo guardare all’altro 50% che non ce la fa. Vogliamo poter in futuro dire che tutti pazienti guariscono».