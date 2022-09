Dissequestrato l'archivio storico dell'Educandato dopo sei anni

Questa mattina alle 11, nella storica sede dell'Educandato Statale di Napoli, al largo Miracoli, si procederà al dissequestro e alla restituzione dell'archivio storico dell'Educandato. Saranno presenti il soprintendente Archivistico e Bibliografico della Campania, Gabriele Capone, il comandante del nucleo carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, Massimiliano Croce, e il presidente del consiglio di amministrazione dell'Educandato, Sabino Sarno. L'archivio, composto da migliaia di libri, fascicoli e registri, documentazione archivistica di rilevante interesse storico e culturale, era stato sottoposto a sequestro nel mese di settembre 2016, a seguito di specifiche indagini condotte dal nucleo Tpc di Napoli e coordinate dalla procura della Repubblica partenopea, che avevano accertato lo stato degrado dei depositi e la cattiva conservazione in cui versavano i beni archivistici e documentari.

Il conseguente e successivo intervento della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, indicata anche come custode giudiziario dei beni, ha poi permesso l'esecuzione di complessi lavori specialistici di restauro, ordinamento e catalogazione dei beni dell'archivio storico, che in aggiunta ai lavori effettuati dall'ente proprietario per l'eliminazione delle criticità infrastrutturali esistenti e la predisposizione di maggiori standard di sicurezza, hanno permesso l'emissione del provvedimento di dissequestro dell'autorità giudiziaria, con la conseguente restituzione alla collettività di un pezzo di storia della città di Napoli.