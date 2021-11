L'Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli candidato a diventare Patrimonio Unesco

Napoli potrebbe nuovamente ritrovarsi, tra le sue mura, un Patrimonio dell'Unesco. La proposta di iscrizione questa volta riguarda gli antichi Banchi pubblici napoletani, ed è stata promossa dalla Fondazione Banco di Napoli e sostenuta dalla soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania del ministero della Cultura.

Nei giorni scorsi, la documentazione è stata trasmessa dalla Commissione nazionale italiana per l'Unesco al segretariato del programma della Memoria del Mondo a Parigi.

Oggetto della candidatura è, più precisamente, il Fondo apodissario dell'Archivio Storico.

Raccoglie le transazioni degli otto banchi pubblici napoletani tra il XVI e l'inizio del XIX secolo, e costituisce un patrimonio documentale unico di conoscenza storica di età moderna su scala europea.

Testimonia, tra le altre cose, il passaggio dall'utilizzo della moneta alla nascita dell'istituzione delle fedi di credito, antesignane dei moderni titoli all'ordine, e delle madrefedi, sorta di primordiale conto corrente. Inoltre, esso percorre lo sviluppo demografico, urbanistico e culturale della città di Napoli.

"Il Fondo apodissario ha la forza di tramandare eventi storici di valore universale – sottolinea Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli – e porta in sé le tracce puntuali di accadimenti epocali. In virtù di queste sue caratteristiche costituisce una fonte assolutamente insostituibile per la conoscenza di ogni vicenda della vita cittadina e contribuisce a illuminare la storia di Napoli grande capitale dell'età moderna il cui Centro storico è riconosciuto patrimonio Unesco. È sicuramente un patrimonio che merita di essere integrato nel Registro della Memoria del Mondo. Rivolgo un appello alle istituzioni tutte, locali e nazionali, affinché siano al nostro fianco in questo percorso sostenendo, per le loro competenze, la nostra iniziativa che potrebbe portare lustro alla città e al Paese".