Anna Capasso ospite a "Leggerissima Estate" su Raidue

Dopo aver preso parte all’ultima edizione di “Stasera tutto è possibile” su Rai2 condotta da Stefano De Martino, domani, mercoledì 18 agosto, Anna Capasso sarà tra gli ospiti musicali di “Leggerissima estate”, il programma condotto da Samantha Togni e Fabrizio Rocca in onda alle ore 23.45 su Rai2, dove presenterà “Ballo da sola” il suo ultimo singolo distribuito da “Artist First” (https://AnnaCapasso.lnk.to/BalloDaSola). Il brano, scritto dalla stessa Anna Capasso con Massimo D’Ambra e prodotto da Massimo D’Ambra, affronta il tema delle relazioni “a distanza”. L’artista invita gli ascoltatori a non “pesare” il tempo che si vive con il proprio partner, anche perché le ore trascorse insieme non tornano più indietro. Non importa che sia un’ora, un giorno o una settimana: è necessario avere una persona che sappia donare il proprio tempo, non le proprie pause. L’artista sarà ospite musicale dello stesso programma della seconda rete della Rai anche mercoledì 1° settembre alle ore 23.45 e per l’occasione canterà il brano “Bye Bye”, singolo pubblicato nell’estate del 2020 e che punta l’indice contro gli “amori tossici”.