Novità al Madre, la nuova presidente è Angela Tecce

E' scaduto e non è stato rinnovato dalla Regione il mandato triennale per Laura Valente al museo Madre. Il successore, designato da Vincenzo De Luca, è la storica dell'arte Angela Tecce alla presidenza della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, istituzione nata nel 2004 per promuovere l’arte e la cultura nel territorio della Regione Campania

La nuova presidente è stata già dirigente del Servizio II della Direzione Arte e Architettura contemporanee nel MiBACT e membro del Comitato scientifico della Collezione Farnesina del Ministero degli Esteri italiano.

Ingressi eccellenti nel Cda del museo, oltre alla conferma di Maria Letizia Magaldi, attualmente vicepresidente, ed entra il critico Achille Bonito Oliva ed esce Ferdinando Pinto.