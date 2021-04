Andrea Sannino canta Carosone: il nuovo disco

Sara' presentato questa mattina, al teatro Trianon Viviani di Napoli il cd di Andrea Sannino 'Carosone, l'americano di Napoli'. Il disco e' tratto dal musical di Federico Vacalebre con gli arrangiamenti di Lorenzo Hengeller e il remix di Gransta Msv. Alla conferenza stampa, in programma dalle 11, parteciperanno Giovanni Pinto, presidente del teatro Trianon Viviani; Rosanna Romano, direttrice generale per le Politiche culturali della Regione Campania; Giuseppe Caccavale, direttore artistico del teatro Augusteo e produttore del musical in collaborazione con il teatro Trianon Viviani; Federico Vacalebre, autore del musical e direttore artistico del cd; Nello Mascia, regista del musical; Marisa Laurito, direttrice artistica del teatro Trianon Viviani.

Nel corso della presentazione Sannino interpretera' tre canzoni del cd, tra cui l'inedita carosoniana 'A signora!. Il cd e' prodotto dal Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana in collaborazione con il teatro Augusteo. Il progetto e' inserito nella programmazione strategica culturale della Regione Campania e finanziato con il Programma operativo complementare