Andrea Delogu: “Napoli è verità! C’è calore. Qui non c’è bisogno dei supermercati per single”

Arrivare a 40 anni con una leggerezza che non si ha quando se ne hanno 20 di meno, vedendo le cose da una prospettiva diversa, sicuramente migliore. E’ il messaggio che la vulcanica Andrea Delogu lancia con 40 e Sto, spettacolo che sta portando in giro per l’Italia e oggi e domani sarà a Napoli al Teatro Cilea.

La versione delle due su Rai RadioDue, le conduzioni in programmi tv uno più diverso dall’altro, scrivere libri (qualche mese fa è uscito il suo ultimo libro, Contrappasso), Andrea Delogu non si è fatta mancare niente in questi ultimi anni dove l’unica cosa che resta sempre uguale è la sua verve, verve che porta sulla scena per parlare di lei, per parlare di noi.

Ecco perché 40 e sto piace, raccogliendo l’entusiasmo di chi lo vede e stuzzicando la curiosità di coloro che hanno colto il giusto attraverso i social, perché Andrea è seguitissima anche lì.

Scritto dalla stessa Delogu insieme a un team di autori, racconta con una buona dose di follia le donne alla soglia dei 40 anni. Un viaggio dove non manca la sorpresa per l’approccio e le aspettative degli uomini, per il giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dove, sotto sotto, c’è anche il seduttivo desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte: la libertà di essere sé stessi, abbattendo con irriverenza i luoghi comune.

E’ sorridente, piena di un’energia che travolge, tanto da non sembrare un’intervista ma più una chiacchierata tra amiche in cui ci si confronta su ciò che capita quando si è in questa fase della vita.

E’ divertita nel raccontare delle sensazioni e i punti di vista che hanno fatto scattare 40 e sto, dove lei si mette a nudo trascinandoci nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si metterà in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che viviamo.

L’intervista ad Andrea Delogu

Andrea, parliamo di 40 e sto analizzandolo per capitoli. Iniziamo da un argomento che accomuna le donne single nostre coetanee e non solo: i bizzarri e improbabili pretendenti che si incontrano. A 40 anni si affrontano con una visione disincantata e, anche, buffa.

“ Guarda, io ho iniziato a ridere di me ed è una cosa bella quando lo fai su te stessa. Mi faceva ridere la condizione in cui, a volte, mi sono trovata, perché, a un certo punto, quando a 40 anni ti trovi single e interagisci con questi ‘pretendenti’ cercando di conoscere persone interessanti e e frequentare anche bei posti. A volte mi infilavo in situazioni surreali che, a pensarci, fanno veramente ridere. Vedendomi da fuori mi sono detta ‘ma perché devo prenderla come se fosse qualcosa di grave, cioè, ridiamoci sopra’.”

Cosa sono i supermercati per single? A me questo manca...

“Davvero?! Devi sapere che ci sono tanti supermercati per single dove ci sono le porzioni proprio per i single. E in alcuni supermercati ne vendono tante. Ci sono un sacco di persone che vanno lì anche per evitare di spendere di più cosa che capita di comprare più prodotti di quanto in realtà si abbia bisogno se non si è in coppia. Anche a Milano pare che ce ne siano un sacco. Però, non mi è mai capitato di incontrare dei single nei supermercati (ride ndr)”.

Credo che a Napoli non ci siano.

“Ma a Napoli non c’è bisogno. Basta andare per le strade e sono tutti più caldi e aperti”.

Nello spettacolo nomini spesso Max Pezzali. Cosa rappresenta?

“Ah, io lo adoro come personaggio pubblico, per come si pone nei confronti della notorietà. Lui non ha bisogno di raccontarsi come vorrebbe essere o come vuole che gli altri lo vedano. E’ molto onesto. Quando nelle canzoni racconta le sue sfortune, è vero, cioè ci credi, perché sono uguali alle mie sono uguali alle mie. Senza ricami dorati. E questa cosa l'ho sempre apprezzata. Infatti, Max Pezzali è uno di quei cantautori che ti segna. Ogni sua canzone ricorda un periodo della propria vita”.

Quando si compiono 40 anni, c’è un giro di boa. Si cambiano le prospettive e si fanno dei bilanci. Qual è il nuovo mood?

“Io ho avuto la fortuna di aver dato tutte le mie preoccupazioni prima. Non ho mai vissuto le età precedenti con precedenza. Addosso, ho subito avvertito delle responsabilità. La famiglia da parte di mamma e papà, l’urgenza di diventare indipendente. Tante cose che hanno fatto in modo che io avessi degli obiettivi e che lavorassi per raggiungerli. Una volta che sono arrivata a 40 anni, molte cose le ho abbandonate, mentre altre le ho raggiunte, mi sono fermata e mi sono detta ‘sai che c’è? E’ il momento di godersela questa vita’.”

Arriva un’altra concezione della vita insieme a una leggerezza e a un senso di libertà che, a volte, quando si è molto più giovani non si ha. Per alcune di noi è così...

“Io neanche a 20 anni avevo questa leggerezza qui. Io ho lavorato per anni per conquistare degli obiettivi, studiando moltissimo, facendo tanta gavetta, ci sono stati tanti viaggi per riuscire a ottenere anche una mia consapevolezza personale. Adesso mi sto guardando attorno scoprendo che il mondo è meraviglioso”.

In 40 e sto sei pungente, stravagante. Non le mandi certo a dire. Come è nata l’idea di confrontarti con il pubblico teatrale dove oltre alle quarantenni c’è un pubblico trasversale composto anche da giovani e meno giovani, uomini e chi più ne ha più ne metta?

“Ho voluto farlo a teatro perché avevo bisogno che cambiasse di volta in volta perché ci sono troppe sfumature che mutano dato che raccontano la vita. Prima di trasformarlo in qualsiasi altra arte che sia cinema o un libro, occorreva che vivesse di vita vera e solo il teatro può dare questo. Solo il teatro mostra le reazioni della gente”.

Che feedback stai avendo dalle persone che incontri dopo lo spettacolo dove anche l’interazione sui social sembra avere un ruolo molto attivo?

“Pensavo che intrattenesse solo le persone che vengono a vedermi. Invece, sono rimasta molto colpita da ciò che la gente mi scrive dopo che ha visto lo spettacolo. A qualcuno, ho chiesto il permesso di pubblicare alcuni messaggi che ho postato sul mio profilo Instagram. Sono felicissima del riscontro che sta avendo. Sono quasi incredula”.

Alcune ragazze quando hanno saputo che tu saresti venuta al Teatro Cilea di Napoli, hanno commentato: ‘Dobbiamo andarla a vedere, perché Andrea parla di noi. Siamo noi!’. Parole molto belle, significa che il messaggio che veicoli sta arrivando anche a persone che ancora non hanno visto lo spettacolo.

“Penso che questa cosa sia stata una fortuna. Raccontando le cose che ti capitano però senza volerle farle diventare per forza belle, diventa più umano. Per esempio, quando la mia migliore amica mi racconta le sue sfighe me le racconta davvero e non cerca di raccontarmi un dolore quasi dipinto. Ho cercato di fare proprio questo, mi piace il fatto che se ti devo dire che facevo schifo in quel momento, io te lo racconto e ci pure rido sopra. Quando è finita la mia storia e ho dovuto ricominciare a scrivermi in palestra, a vedere un futuro, io cioè ero proprio a pezzi, distrutta, una pelle di fico come dico in scena. Quando ti senti uno schifo, io voglio dirlo. Scusa se la dico nuda e cruda, ma se mi sento una merda voglio dirlo senza giri di parole e senza edulcorare il discorso con parole tipo ‘sai, ero un po' ferita’. No se stavo una merda io lo dico così”.

Del resto, non ci sono altri modi di definire con chiarezza degli stati d'animo…

“Brava! E’ proprio così. Non si possono filtrare alcune cose”.

In questi anni, oltre a dividerti tra la radio e la tv, hai scritto dei libri e hai fatto anche del cinema. Sono cose diverse dallo stare sul palco di un teatro. Cosa ti sta dando il rapporto con il palcoscenico? Sta stimolando anche nuovi obiettivi?

“Mi fa sentire più piena. Credo che la pausa strana che c’è stata abbia dato a ogni artista la concezione reale di ciò che è e di quello che sta diventando. Quello che può dare al pubblico deve passare per il teatro. Non c’è altro modo. Solo lì si guarda in faccia le persone. Solo lì riesci ad avere un paragone di ciò che eri e di ciò che vuoi essere. In questo modo si può crescere. Io sono così felice che si sia riscoperto il teatro anche grazie ai social perché molte persone vedono che c’è uno spettacolo utilizzandoli. All’inizio, in qualche misura, eravamo spaventati perché pensavamo che ci togliesse l’umanità delle persone”.

Sarai a Napoli solo per due giorni, ma come è il tuo legame con la città?

“Io sono pazza di Napoli. A parte che il più grande portavoce di Napoli vicino a me è Renzo Arbore che mi racconta tanto della città che è intoccabile. Napoli è calore, è passione. Napoli è verità! Pensa, anche se so che il mio ragazzo è di Caserta e non di Napoli, gli chiedo ugualmente di parlarmi in napoletano, perché mi piace tanto”.