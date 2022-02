Amica Geniale 3, quali sono le location della seconda puntata?

Se Napoli, in versione moderna e retrò, continua ad essere la location protagonista, nella seconda puntata della serie "L'Amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta” tornano anche piazze e piccoli spaccati di Firenze, che avevano già fatto il suo ingresso in occasione della seconda stagione. Da Piazza dei Martiri, dove il racconto colloca il grande negozio di scarpe dei Solara, al Bagno Ideal, immerso in un incantevole angolo di Posillipo, ai luoghi simbolo del capoluogo toscano, come Piazza della Signoria e Piazza della Santissima Annunziata. Scopriamo dove sono state girate le scene principali della seconda puntata della terza stagione della serie tv tratta dal besteller di Elena Ferrante, in onda su Rai 1.

Bagno Ideal (Napoli)

Ai piedi dello storico Palazzo Donn'Anna, in via Posillipo, lì dove alla fine dell'800 sorgeva una maestosa villa patrizia, si trova oggi il Bagno Ideal. Qui Lila e Lenù si confrontano su temi delicati e molto personali quali la libertà sessuale, le loro esperienze intime e quel che sarà del loro futuro.