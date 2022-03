Amica Geniale 3, quali sono le location dell’ultima puntata?

Si è conclusa domenica la terza stagione dell’Amica Geniale 3 - Storia di chi resta e di chi fugge, ma tornerà, molto probabilmente nel 2023, con il quarto e ultimo capitolo che chiude la tetralogia (“Storia della bambina perduta”). La notizia è ancora ufficiosa - Rai e HBO, co-produttori delle fiction in onda su Rai 1, non hanno infatti ancora confermato ufficialmente l’ultimo ciclo di episodi -, ma visto il grande successo della serie, basata sui romanzi di Elena Ferrante, anche oltreoceano, sembra scontato. A far intuire che la stagione avrà un prosieguo, la scena finale della terza stagione. Lenù lascia suo marito Pietro Airota (Matteo Cecchi) e raggiunge in aeroporto il suo amore Nino Sarratore (Francesco Serpico) per cominciare una nuova vita con lui. Una volta salita sull’aereo diretto a Parigi, Elena si alza per andare in bagno dove si guarda allo specchio, e nell'immagine riflessa appare lei, Elena che verrà. Si tratta di Alba Rohrwacher, voce narrante dell'intera serie, e molto probabilmente il nuovo volto di Elena Greco L'Amica Geniale 4.

Non sappiamo dove sarà ambientata la quarta stagione, ma possiamo dirvi che le location principali della terza sono in diverse città d’Italia, da Firenze e Torino, da Milano a Napoli che resta in tutta la serie uno dei luoghi principali in cui si snoda la trama. Avete riconosciuto le location della puntata finale?

Museo Stibbert (Firenze)

Nino organizza una visita al Museo Stibbert (dove sono esposte armi antiche e oggetti d'arte) per far conoscere la sua famiglia a Lenù, Pietro e alle bambine.