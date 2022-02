L'Amica Geniale 3, quali sono le location della prima puntata?

Domenica 6 febbraio è andata in onda la prima puntata de L'Amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta, serie evento della Rai tratta dai romanzi di Elena Ferrante con protagoniste le giovani Lila e Lenù, interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. In questi nuovi 8 episodi, diretti dal regista Daniele Luchetti e ambienti nei tumultuosi anni Settanta, Lila e Lenù (alias Raffaella Cerullo ed Elena Greco) sono oramai giovani donne che conducono vite lontane e separate, anche se continuano in qualche modo a restare unite da un legame fortissimo e ambivalente. Mentre la prima ha lasciato il marito e si è legata a Enzo (Giovanni Buselli), con il quale vive insieme a suo figlio impegnando il tempo libero con la politica, Lenù è andata via dal Rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo (in cui racconta la storia della sua infanzia) che le ha consentito l’accesso al mondo benestante e colto.

Le riprese della terza stagione sono state girate in diverse città d’Italia, da Milano a Caserta, da Firenze a Torino, ma Napoli resta una dei luoghi principali in cui si snoda la trama. Scopriamo quali sono le location principali della prima puntata.

MILANO (GALLERIA VITTORIO EMANUELE )

La prima puntata della terza stagione inizia a Milano con la presentazione del libro di Lenù presso la Galleria Vittorio Emanuele dove incontra nuovamente Nino Serratore (Francesco Serpico). Nonostante il suo impegno con Pietro, Lenù si renderà presto conto di essere ancora follemente innamorata di quel ragazzo con gli occhiali grandi e i capelli ribelli che l’aveva stregata tanti anni prima.