L'Amica Geniale, Francesca Montuori: "Io ed Elisa Greco con in comune l'incanto dello sguardo"

Francesca Montuori è una delle new entry della terza stagione de L'Amica Geniale, "Storia di chi fugge e chi resta", che ha lasciato maggiormente il segno. Il suo personaggio Elisa Greco, interpretato con freschezza e intensità, appare cruciale nell'eterno scontro delle due protagoniste, Lenù e Lila, con i Solara.

Francesca, residente a Marigliano, è una giovane modella e attrice con alle spalle già importanti produzioni teatrali. Nell'intervista ci svela la sua soddisfazione per aver interpretato la sorella di Elena Greco nella fiction di RaiUno e la speranza di poterla interpretare anche nell'ultima stagione.

Francesca, come sei entrata a far parte del cast e cosa ha rappresentato per te essere tra le protagoniste de L'Amica Geniale?

"Entrare nel cast dell’Amica Geniale mi ha rivoluzionato la vita, mi ha cambiato profondamente sia artisticamente che personalmente. Ho sostenuto due provini: un self-tape registrato a casa con i miei due migliori amici, e poi mi hanno richiamato per il call-back dal vivo. È stato stupendo perché con le mitiche tre casting director: Laura Muccino, Sara Casani e Florinda Martuciello era come se la scena ed il personaggio lo stessimo costruendo lì insieme; e dopo appena due settimane ho ottenuto il ruolo per Elisa".

Quanto e in cosa sei vicina al personaggio di Elisa Greco e in cosa invece distante?

"Io ed Elisa abbiamo in comune l’incanto nello sguardo, una luce particolare che avevo un po’ perso e grazie a lei ho ritrovato, siamo entrambe delle sognatrici, amiamo e vogliamo essere amate, l’affetto incondizionato per la famiglia, ingenuità e l’inconsapevolezza dell’età. Ma ovviamente per quanto le voglia bene, alcune scelte non le ho condivise, ho cercato di comprenderle e di empatizzare il più possibile con lei, la differenza è sicuramente anche nell’epoca diversa in cui io ed Elisa viviamo e l’approccio alla vita e ai rapporti che è completamente diverso".

Che aria si respirava sul set e ci sarai anche nella prossima stagione?

"Sono entrata in punta di piedi, non volevo rompere o disturbare equilibri già prestabiliti. Devo dire che però, fin da subito, la mia impressione è stata positiva. Ho trovato un set in cui c’è una fratellanza, rispetto ed amicizia unici. Per quanto riguarda la quarta stagione, non lo so, mi piacerebbe tantissimo concludere la storia di Elisa, vedremo cosa succederà".

Ci racconti qualche aneddoto particolare?

"Era il mio primo giorno di prove di trucco, parrucco e costumi, ad un certo punto entra Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco) che mi abbraccia, non ci eravamo mai viste prima e mi dice: “Ma lei è mia figlia? Come è cresciuta” in quel momento non ho capito poi ho collegato che mi aveva confuso con l’Elisa precedente, mi sono finta lei e dopo un po’ le ho detto: “Guarda, in realtà non sono io” tutto il reparto trucco è scoppiato in una fragorosa risata, aveva ragione tra di noi c’era parecchia rassomiglianza".

Le donne sono state più che mai protagoniste dell'ultima stagione andata in onda. Come ti collochi rispetto alle battaglie femministe che vengono ripercorse durante la fiction? Nella tua esperienza personale ti sei mai sentita penalizzata rispetto agli uomini ad esempio sul lavoro?

"Penso che in questa stagione forse più che nelle precedenti, ogni donna ha una propria storia, dei propri impulsi, delle proprie fragilità e le proprie rivalse. Questa stagione ti sorprende ogni volta, ho studiato il periodo storico in cui abbiamo girato e so quanto le donne abbiamo faticato per ottenere l’emancipazione. Questa stagione è molto attuale, non abbiamo finito di lottare, abbiamo raggiunto degli indiscutibili traguardi, ma possiamo fare ancora di più, senza prevaricare gli uomini, avendo una propria libertà che non dobbiamo chiedere poiché ci spetta per natura, senza intralciare quella altrui, ed una dignità tale da essere (per chi lo vuole) madre e donna allo stesso tempo. Non mi sono mai sentita penalizzata rispetto agli uomini, sono stata fortunata su questo punto".

Progetti futuri? Puoi anticiparci qualcosa?

"Per il momento mi godo il successo dell’Amica Geniale, poi si vedrà! Voglio godermi il presente, vivere alla giornata che al giorno d’oggi non è mai scontato".

