Napoli set a cielo aperto: da l'Amica Geniale a Mina Settembre, sino ai Bastardi di Pizzofalcone. Tutte le novità

La Film Commission Regione Campania torna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per promuovere il territorio campano come set ideale e sempre più richiesto dalle grandi produzioni di film e serie TV. Sono oltre 50 i progetti terminati nel 2022 e altri 10 in preparazione fino alla fine dell’anno, a cui si aggiunge il forte impegno in nuove attività di formazione e promozione. La Fondazione regionale, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, prosegue e consolida il lavoro di sostegno istituzionale alle produzioni nazionali e internazionali, valorizzazione della straordinaria varietà delle location e delle eccellenze artistiche e imprenditoriali del territorio. Tra i set in allestimento arrivano in Campania da settembre: la produzione francese con il nuovo film di Bruno Dumont, dal titolo Empire con Fabrice Luchini (prod. Tessalit Productions, Red Balloon Film, Ascent Film, Novak Prod, Furyo Films); Uonderbois, serie per Disney+ diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano (produzione Lotus); la serie TV con Massimo Ranieri per Canale 5 La voce che hai dentro con la regia di Eros Puglielli (produzione Lucky Red); I Bastardi di Pizzofalcone 4 per la regia di Monica Vullo (Produzione Clemart) e ancora i film Shakespea Re di Napoli di Ruggero Cappuccio (produzione Teatro Segreto e Artimagiche), La casa di Ninetta con regia di Lina Sastri (produzione Lina Sastri e Run Film), Nata per te di Fabio Mollo (produzione Bartleby Film, Cattleya) e Gli attassati regia di Lorenzo Tiberia (produzione Lungta Film, Vision Distribution). Nel 2023 torna anche il grande successo internazionale de L’amica geniale con il quarto capitolo L’amica geniale - Storia della bambina perduta (Produzione Fremantle). Tantissime le produzioni terminate nel 2022 e che stanno per arrivare al pubblico. Su Rai 1 Mina Settembre dal 25 settembre con Serena Rossi e la regia di Tiziana Aristarco (produzione Italian International Film e Rai Fiction) e in autunno arriva su Rai1 la serie tv Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso, interpretata da Massimiliano Gallo e tratta dai romanzi di Diego de Silva (coproduzione Rai Fiction - Viola Film). Prossimamente su Rai 1 anche la nuova stagione de Il Commissario Ricciardi, la fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (Einaudi Stile Libero), con Lino Guanciale e regia di Gianpaolo Tescari (coproduzione Rai Fiction-Clemart) e il film Filumena Marturano con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, regia di Francesco Amato (produzione Picomedia, Rai Fiction). E ancora per Netflix La vita bugiarda degli adulti con la regia di Edoardo De Angelis (produzione Fandango s.p.a), mentre su Rai 2 la terza stagione di Mare Fuori regia di Ivan Silvestrini (produzione Picomedia, Rai Fiction), Due con, documentario sui fratelli Abbagnale con la regia di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino in onda su Rai 3 (produzione Solaria Film, Peacock Film, Rai Documentari). Su Rai 1 Mai più come prima da un’idea originale per la TV di Maurizio de Giovanni con Francesco Arca regia di Monica Vullo (produzione Palomar, Rai Fiction) e il tv movie Diversi come due gocce d’acqua di Luca Lucini (produzione Pepito Produzioni, Rai Fiction).

Promozione territorio

Oltre alle attività più strettamente legate alle riprese e alle produzioni, la Film Commission Regione Campania è impegnata anche in quattro grandi progetti di carattere formativo e di promozione del territorio. Procida Film Atelier 2022, il corso di regia di cinema documentario per 12 ragazzi campani, finanziato dalla Regione Campania, con la supervisione pedagogica e artistica di Leonardo Di Costanzo e il coordinamento di Parallelo 41 Produzioni, è un percorso formativo di carattere immersivo, che culminerà nella produzione di un’opera cinematografica sulla cultura, la storia e gli abitanti dell’isola nell’anno di Procida Capitale Italiana della Cultura. Let’s Movie, l’innovativa WebApp in costante aggiornamento con movie tour virtuali dei film e delle serie tv di maggiore successo, propone un’originale esperienza in realtà virtuale e aumentata e permette di 'giocare' con personaggi e colonne sonore, contenuti inediti di backstage, clip e foto. Il Distretto Campano dell’Audiovisivo - Polo del Digitale e dell’Animazione Creativa, un edificio di 10.000 mq con sede a Bagnoli (Na), è destinato ad ospitare il primo Distretto territoriale dell’audiovisivo, e si propone di divenire il secondo polo di produzione nazionale, oltre che polo di aggregazione per le imprese locali e centro di studio e sperimentazione per settori innovativi e strategici come la post-produzione digitale e l’animazione creativa. La Scuola Pubblica delle Arti e dei Mestieri del Cinema e dell’Audiovisivo è il progetto di alta specializzazione volto ad implementare il già florido ecosistema audiovisivo della Campania, integrando l’offerta formativa esistente con nuovi elementi e mettendoli in rete con le imprese produttrici di contenuti. Il lavoro costante di valorizzazione del territorio campano, che vanta il fermento più interessante della fiction nazionale, trova ulteriore conferma nella partecipazione della Film Commission a uno degli eventi più prestigiosi del settore, i Nastri d’Argento dedicati alla serialità, organizzato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e che ha premiato le produzioni e i talenti della Campania, tra cui I Bastardi di Pizzofalcone e Mare Fuori e, nel 2021, L’amica geniale, Il Commissario Ricciardi e Mina Settembre. Nell’ambito delle iniziative rivolte alla formazione, è stato attivato anche un corso di aggiornamento professionale, Unreal Engine 5 - Virtual Production, dedicato al perfezionamento delle competenze di creatori di asset digitali e al trattamento digitale delle immagini e che si terrà dal 26 settembre al 7 ottobre 2022. Termine per la presentazione delle domande: ore 13.00 del 12 settembre 2022 (La partecipazione al Corso è gratuita ed è riservata ad un massimo di 20 partecipanti - info su www.fcrc.it). La Film Commission Regione Campania ha al suo attivo, dalla sua fondazione (2004), con numeri sempre in crescita anno dopo anno, l’assistenza e l’agevolazione alla realizzazione di oltre 1.200 progetti che spaziano dal piccolo al grande schermo, inclusi video musicali, spot e documentari. Nel dettaglio: 290 film e serie tv, 500 documentari e format tv, 500 spot e shooting pubblicitari, video musicali e cortometraggi.