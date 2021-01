Amica Geniale, novità e anticipazioni della terza stagione

Entra nel vivo la nuova stagione de "L'amica Geniale", la terza, tratta dal libro "Storia di chi fugge e di chi resta" (Edizioni E/O), con le riprese a Firenze dal primo al 20 febbraio, dopo quelle delle scorse settimane nel cuore di Napoli. Novità in regia, Daniele Luchetti prende il posto di Saverio Costanzo.

Anticipazioni

Per Elena Greco (Lenù), dopo aver studiato a Pisa, l'inizio della vita coniugale partirà proprio da Firenze. Tra i luoghi scelti come set a cielo aperto (ambientazioni anni '70) piazza della Signoria, piazza Santa Croce e piazza Santissima Annunziata. A settembre le riprese proseguiranno in Versilia. Lila, invece, ha lasciato il lavoro al salumificio ed è scappata con il suo grande amico Enzo. Si iscriverà nel Partito Comunista e inizierà a lavorare nella Ibm. Elena invece diventa una scrittrice di successo e conoscerà la gioia di diventare madre (ma Nino sarà sempre dietro l'angolo).