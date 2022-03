Addio a Gaia Girace, ecco chi potrebbe interpretare Lila nell'ultima stagione de L'Amica Geniale

Dopo l'auto spoiler nella scena finale della terza stagione de L'Amica Geniale, con il quale viene rivelato che sarà Alba Rohrwacher (già voce narrante) ad interpretare Elena Greco nell'ultima stagione, 'Storia della bambina perduta', della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, ecco che alcuni indizi fanno presagire chi sostituirà invece Gaia Girace.

Irene Maiorino sarà Lila?

Secondo quanto trapela ad interpretare Lila nella quarta stagione potrebbe essere Irene Maiorino, sia per la somiglianza, che per alcuni rumors tra gli addetti ai lavori. Napoletana, classe 1985, ha interpretato Luisa Gambardella in Baciati dall’Amore, in onda su Canale 5, ha assunto i panni di Teresa in Gomorra 2 e recitato in 1994, I Bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi.