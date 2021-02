Ambito Sociale B3, attivati gli sportelli di Comunità e Scuola-Famiglia-Territorio

Con l’attivazione dello sportello di Comunità dell’Ambito Sociale B3 e lo sportello Scuola-Famiglia-Territorio sono ripartite le attività di “Edu.Co. Educativi-Comuni /Comuni-Educativi”, un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Lo Sportello di Comunità è aperto a tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Sociale (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant’Agata dei Goti, Tocco Caudio). Si tratta di uno spazio dove far convergere idee e proposte dei cittadini alle amministrazioni comunali per il recupero di luoghi abbandonati, le attività legate alla realizzazione di un parco giochi per bambini e famiglie e per la composizione di comitati civici per la gestione delle attività previste dal progetto. Lo Sportello tenuto dalla dott.ssa Maria Fiorillo è aperto tutti i martedì dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso i locali dell’Ambito alla Via Fontanelle snc, presso ex convento delle Clarisse a Montesarchio. Le proposte e idee possono essere inviate anche per iscritto alla mail del progetto: infoeduco2019@gmail.com. I cittadini saranno contattati dal Welfare Community Manager, dott.ssa Maria Fanzo, per organizzare in modo strutturato le attività civiche previste.

Lo Sportello Scuola-Famiglia-Territorio, invece, è uno spazio dove poter affrontare con l’aiuto di una professionista le difficoltà del momento che stiamo vivendo, ma anche dove prenotare in anticipo la vacanza -studio per propri figli e tutte le future attività del progetto. E’ attivo in presenza il mercoledì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nel plesso scolastico Varoni in via Carrara a Montesarchio e, sempre il mercoledì, dalle ore 13,30 alle ore 15,30 nel plesso della scuola media Ugo Foscolo, a Montesarchio. On line, invece, il lunedì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 prenotandosi al numero 379/2383640.

È attivo in presenza il giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a Durazzano nel plesso della scuola media di Campoloprisco e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a Sant’Agata dei Goti al plesso Capoluogo al viale Vittorio Emanuele III. On line, invece, il martedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 prenotandosi al numero 379/2378805