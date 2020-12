Amazon e Radio Kiss Kiss, computer e robot programmabili a una scuola di Scampia

Amazon e Radio Kiss Kiss hanno effettuato la seconda donazione nell’ambito della collaborazione avviata la scorsa estate a sostegno della digitalizzazione delle scuole italiane. Grazie a questoprogetto, una parte del ricavato dalla vendita della compilation Kiss Kiss Play Summer 2020 su Amazon.it è stato destinato alla creazione di laboratori STEM presso delle scuole situate in aree limitrofe a tre depositi di smistamento Amazon in Italia.

Dopo la prima tappa a Genova, l’iniziativa è proseguita più a Sud. Il secondo beneficiario del progetto, infatti, è stato l’Istituto comprensivo "Ilaria Alpi - Carlo Levi” - Scuola Secondaria di primo grado di Scampia (Napoli), sito vicino ad Arzano, città in cui Amazon ha inaugurato un deposito di smistamento lo scorso anno. Insieme a Radio Kiss Kiss, l’azienda ha donato dei computer portatili e dei robot giocattolo programmabili mBot, che le classi potranno utilizzare durante le lezioni. Inoltre, sarà data agli insegnanti della scuola la possibilità di partecipare a delle sessioni formative in tema STEM.

Con questo gesto, Amazon e Kiss Kiss hanno voluto esprimere la loro solidarietà e vicinanza agli studenti e agli insegnanti che abitano nei pressi delle nostre sedi, che dall’inizio della pandemia di Covid-19 hanno dovuto svolgere didattica a distanza.

“In questi ultimi mesi, Amazon ha realizzato diversi progetti per offrire soluzioni innovative a supporto di insegnanti e studenti che hanno dovuto cimentarsi improvvisamente con il mondo della didattica a distanza. Siamo orgogliosi di collaborare con Radio Kiss Kiss per questa iniziativa così speciale a sostegno della digitalizzazione delle scuole italiane e di supportare questo Istituto nell’ambito del nostro impegno a supporto della comunità che ospita il nostro deposito di smistamento” ha dichiarato Paolo Vitale, Responsabile del sito Amazon di Arzano.

“La scuola è la culla della crescita del nostro Paese. Noi di Radio Kiss Kiss siamo orgogliosi di aver acceso un riflettore su questa Istituzione spesso messa all’angolo, ma soprattutto siamo felici di aver contribuito alla digitalizzazione della realtà scolastica, facendo, insieme ai ragazzi che ne beneficiano, un passo verso un futuro in cui crediamo fortemente” ha dichiarato Lucia Niespolo, Presidente di CN Media (Radio Kiss Kiss). Nei prossimi giorni, l’iniziativa giungerà alla sua ultima tappa: Amazon e Radio Kiss Kiss “consegneranno” un dono speciale anche ad un altroistitutoin Italia, il terzo dopo quelli di Genova e Napoli. Questa iniziativa si sviluppa all’interno di un impegno più ampio assunto da Amazon a sostegno delle comunità in cui i suoi dipendenti vivono e lavorano, grazie all’attività dei comitati territoriali Amazon nella Comunità. Ad esempio, durante la crisi sanitaria Amazon ha realizzato numerosi progetti a supporto di enti, istituzioni e organizzazioni in prima linea nella lotta al Covid-19, come la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare della Lombardia. Inoltre, durante illockdown, Amazon ha organizzato webinar gratuiti relativi a tematiche STEM dedicati agli insegnanti di tutta Italia, per fornire loro strumenti innovativi da utilizzare nella didattica a distanza.

L’impegno di Amazon nei confronti della formazione e della diffusione di conoscenze tecnologiche comprende anche l’iniziativa “Amazon Innovation Award”: lanciato nel 2016, il contest coinvolge tre delle più prestigiose università italiane, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l’Università di Roma Tor Vergata, e invita gli studenti a proporre idee innovative per ottimizzare le attività logistiche di Amazon. A partire dallo scorso anno, anche alcune università europee possono partecipare agli Amazon Innovation Award.