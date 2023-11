A Napoli arriva Altri Natali, la rassegna delle feste all'insegna del pluralismo culturale | VIDEO

Il Natale sta arrivando in città! È una festività radicata nelle tradizioni soprattutto in una cultura come quella partenopea dove però non manca la propensione all’innovazione. Seguendo proprio questo input il Comune di Napoli promuove la rassegna Altri Natali, in programma dall’8 al 30 dicembre.

L’anno scorso i risultati ottenuti da Altri Natali sono stati soddisfacenti tanto da rimetterla in campo anche per le feste del 2023 alzando di più la posta nella costruzione di un cartellone non solo ricco di eventi ma dai contenuti simbolicamente molto forti.

Tutte le iniziative messe in piedi guardano all’attualità. C’è l’evasione ma ci sarà un gancio per affrontare temi caldi, per non perdere mai l’occasione per tenere sempre i riflettori accessi e ben puntati sulla parità di genere o il conflitto in Medio Oriente sembra anche essere il filo conduttore immaginario che lega le mostre, le proiezioni e gli spettacoli che saranno proposti durante la manifestazione.

Non a caso è proprio l’idea di cultura plurale a mettere in moto il progetto di Altri Natali, concetto che in quest’edizione si rafforza insieme a quello di vedere il Natale da altre angolazioni.

Infatti avere lo sguardo volto verso ciò che accade nel mondo non solo per quello la cronaca e la geopolitica ma anche per i riti e le tradizioni che altri Paesi hanno, stimola l’ideazione degli eventi in calendario avendo anche ben chiaro quanto a Napoli sia diventata crocevia del pluralismo culturale.

La cultura è plurale

Integrazione, sinergia e scambio con gli altri sono le linee guida degli eventi programmati nei luoghi simbolo delle dieci municipalità partenopee, già lo scorso anno raggiunte e riscoperte da migliaia di visitatori e cittadini. Chiese, piazze, teatri, cinema, strade fanno da sfondo a performance create per un pubblico trasversale. Oltre che plurale policentrica, in cui tutta la città è stata chiamata a partecipare, a fare cultura.

“Quest’ anno il titolo che abbiamo scelto per la seconda edizione è ‘La cultura è plurale’ perché Il Natale viene declinato in diverse forme” dichiara il sindaco Gaetano Manfredi “In 23 giorni di spettacoli, con 150 eventi in 10 municipalità vedremo, ascolteremo, toccheremo infatti i Natali degli altri. Un cammino realizzato da 31 associazioni del territorio per scoprire un mondo che va oltre i confini che conosciamo e per continuare ad arricchire al contempo il tessuto culturale della nostra città 'plurale' e 'policentrica'. Un calendario ricco e articolato che amplia la nostra offerta culturale per i napoletani e i tanti turisti che accoglieremo nel periodo natalizio".

Sono 31 le realtà selezionate per costruire l’articolato calendario di Altri Natali come spiega Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli: “Altri Natali è il risultato, molto soddisfacente, di una precisa opzione amministrativa. Attraverso un bando che ha visto la partecipazione di oltre 80 soggetti del territorio, da ogni municipalità, sono stati selezionate le 31 proposte progettuali che compongono il cartellone della rassegna. A dimostrazione che, nei fatti, la cultura o è plurale o non è.”

Il concetto di cultura plurale si dipana in vari filoni, prevalentemente nel cinema.

Varie sono le rassegne cinematografiche.

Mediterranea – cinema e musica tra i Due Mondi dell’associazione 15 06, NeapolisPersia: viaggio di storie e culture tra Oriente e Occidente dell’associazione Creative Four Creativity, Il tempo della festa – le radici sono gambe di Ladoc, Natale Digitale della società cooperativa Tam Tam, il Festival Cortisonanti XIV edizione dell’associazione Alc hemicarts, Take Me To Church – Film Edition di Upside,Miracoli nel Cinema: Rassegna sugli emarginati e gli estranei dell’associazione Nuovo Cinema Paradiso, Femmenè Fest – Visioni oltre i confini di genere dell’Associazione Transessuale Napoli.

Tutte danno spazio a dibattiti per esplorare l’altro e l’altrove con uno sguardo che supera i limiti e i confini, culturali, geografici e di genere. Un interscambio culturale, sul tema della pace, sull’immigrazione ma anche sullo sviluppo delle Intelligenze Artificiali animati anche dagli incontri con i registi e i protagonisti dopo le proiezioni.

Gli eventi tra danza, arte e perfomance

Tra i 150 eventi organizzati, la novità che balza agli occhi per l’edizione 2023 sta nelle mostre che saranno allestite durante la programmazione.

Esposizioni che celebrano l’arte e la cultura offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in un’atmosfera creativa davvero inedita. Tele che raccontano i Natali di chi vive “altrove”, degli emigranti e degli immigrati, dei rifugiati, ma anche dei malati, dei detenuti, dei senza dimora.

Tra queste ci sono le mostre come NataleART 2023 curata dall’associazione Unicamente Arte e Un (ac)curato albero di Natale tra Napoli e l’altrove di L’ora d’aria sono solo due delle realtà.

Contaminazione tra danza e teatro con spettacoli che hanno al centro storie, fiabe, leggende e rituali provenienti da tutto il mondo coinvolgendo musica, voce e corpo sono l’essenza delle performance scelte per gli appuntamenti Altri Natali.

Tra questi trovano spazio anche eventi unici, a cui viene dedicato un solo giorno di programmazione. Tra teatro e danza, gli spettacoli Altrove, a un solo giorno di distanza dell’associazione Luna di Seta, che affronta il tema della solitudine, Sol Invictus de La Mansarda, che darà vita a un vero e proprio presepe contemporaneo.

La musica

La musica ha un ruolo cardine all’interno di Altri Natali.

Lo sottolinea Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo: “La musica, quale potente strumento di dialogo inter-culturale, è uno dei linguaggi attraverso cui si snoda la narrazione di Altri Natali, nonché la protagonista indiscussa di sette dei progetti che completano il cartellone del Natale a Napoli. Una musica che parla di noi e dei nostri luoghi, una musica che unisce, una musica che crea valore. Tutto questo è Napoli Città della Musica, presentato con i nuovi progetti qualche settimana fa”.

Le voci di Jubal - I suoni del mondo dell’associazione Santa Chiara Orchestra, Altre note per altri natali dell’associazione Afi F alaut e I Natali della Musica dell’associazione Alessandro Scarlatti (unico evento a pagamento insieme a Melody A.M, Natale digitale) sono alcuni dei momenti che Altri Natali dedica alla musica.

I Concerti e le performance musicali in programmazione ad Altri Natali, vanno a intensificare quelli che saranno previsti e, a breve annunciati, per Natale a Napoli, la storica manifestazione che avrà ulteriori eventi e spettacoli.

Tra questi, Sacro Sud, rassegna ideata e diretta da Enzo Avitabile che giunge quest’anno alla quarta edizione e che dall’11 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 animerà quattro straordinari luoghi d’arte della città con dialoghi e concerti inediti, e That’s Napoli Live Show – Christmas Edition, spettacolo musicale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli che si svolgerà il 30 dicembre 2023 presso la Casa Circondariale di Poggioreale “Giuseppe Salvia”. I Cantori di Posillipo saranno protagonisti di due tradizionali appuntamenti, il Gran Concerto di Natale del 25 dicembre presso il Duomo di Napoli e il concerto dell’Epifania, La canzone napoletana. Storia passione e musica di una città, che si svolgerà il 6 gennaio 2024 presso la Basilica di San Giacomo degli Spagnoli.