Alloggi 42 una vita tra Napoli e Brescia

Siamo lieti di annunciare il lancio del primo singolo di Maloessere, "Alloggi 42", disponibile dal 24 maggio su tutte le piattaforme digitali. Con radici nella vibrante Napoli e una nuova vita a Brescia, Maloessere porta nel mondo della musica Urban una storia di trasformazione personale e di sfide urbane, espressa autenticamente in dialetto napoletano. Nato e cresciuto nelle intricate vie di Frattamaggiore in provincia di Napoli, Maloessere ha vissuto un'infanzia segnata da eventi traumatici, testimone di violenze che hanno lasciato un'impronta indelebile. La sua musica nasce da queste esperienze, fungendo da ponte tra il passato turbolento e la ricerca di una redenzione personale. A 28 anni, dopo aver lasciato Napoli per Brescia, Maloessere ha trasformato il suo talento nella creazione di un sound urban che unisce il dolore e la speranza. "Attraverso 'Alloggi 42', ho voluto dare voce a quelle realtà spesso ignorate. Il brano riflette la mia storia, quella di un ragazzo che ha scelto di abbandonare le ombre della criminalità per una vita migliore, tutto raccontato nel mio dialetto nativo, che aggiunge una profondità unica alla narrazione," afferma Emmanuele Di Maio, in arte Maloessere. Arrangiato e Prodotto da Paolo Aliberti e Cristian Piccinelli, scritto e interpretato da Maloessere, "Alloggi 42" è un viaggio intimo nelle difficoltà e nelle decisioni morali della vita in periferia, presentato con un mix innovativo di sonorità urban. Questo singolo non è solo un debutto musicale, ma anche un manifesto di resilienza e speranza. web: https://www.maloessere.it IG: https://www.instagram.com/maloessere Tok: https://www.tiktok.com/@maloessere Spotify: https://spoti.fi/4c7uyJD per info e documentazione: Paolo Aliberti / BigBiz Hub / Basezero ADV Via Rodolfo Vantini 22 - 25126 Brescia (BS) paolo@bigibizstudio.com Tel. 3355239969