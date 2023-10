L'alieno Battiato e Gianmaria Volontè nelle immagini illustrate di "The Hand"

Il mito di Gian Maria Volonté rivivrà in dodici illustrazioni per il calendario 2024, grazie al genio creativo di Maurizio Di Bona, in arte "The Hand". Le immagini ripercorrono la carriera dell'attore, rievocando alcune delle sue più celebri interpretazioni: "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", "Giordano Bruno", "Enrico Mattei","La classe operaia va in paradiso". L'omaggio dell'artista partenopeo arriva in occasione del trentesimo anniversario della morte di Volontè (il 90esimo dalla nascita), avvenuta nel 1994 in Grecia, mentre stava girando un film.

L'alieno Battiato

L'illustratore ha realizzato anche un calendario dedicato a Franco Battiato. Raccontare il cantautore e musicista siciliano per immagini è impresa non facile. L'alieno trae origine dal brano portato a Sanremo da Luca Madonia (ex Denovo) con Franco Battiato e descrive bene il vissuto dell'artista catanese, sempre sospeso tra radici ben salde ed evoluzione, sino a toccare "mondi lontanissimi" prima di attraversare l'inevitabile Bardo.

TESTI: Alessio Cantarella

Alessio Cantarella DISEGNI: Maurizio Di Bona "The Hand"

Maurizio Di Bona "The Hand" PREFAZIONE: Syusy Blady

Syusy Blady EDITORE: Mimesis

Entrambe le opere sono in uscita a novembre.

"The Hand"

Maurizio Di Bona, classe 1971 e napoletano d’origine, ha iniziato a dedicarsi alla grafica e all’illustrazione operando in diverse agenzie e diffondendo i suoi lavori anche al di fuori dei confini nazionali, in Germania, Irlanda e Polonia, dove attualmente vive. Tra le sue creazioni spiccano le illustrazioni realizzate per Beppe Grillo e per Dolores O’Riordan dei Cranberries, ma è anche autore di numerosi libri tra i quali Chi ha paura di Giordano Bruno? (Mimesis, 2006), Cose da runners (Becco Giallo, 2016), È tutto un manga manga (EF Edizioni, 2020), Supereroi (EF Edizioni, 2022) e di un volume dedicato a Franco Battiato, Battiato l’alieno, che uscirà a novembre, in contemporanea al calendario su Volonté, per i tipi di Mimesis Edizioni.