Alex Giordano tra i finalisti della IV edizione del Premio Demetra

Entra nel vivo la quarta edizione del Premio Demetra, il riconoscimento internazionale dedicato ad autori ed editori indipendenti che trattano e approfondiscono nelle proprie opere temi legati a ecologia, ambiente, cambiamento climatico, ricerca scientifica, transizione ecologica, e anche alla scoperta e all’impiego di nuove tecnologie.

«FoodSystem 5.0 offre una terza via rispetto alle polarizzazioni del sistema cibo – afferma il docente Alex Giordano – ovvero capire ciò che offre la tecnica e addomesticarlo a quelli che sono gli scopi della felicità dell’essere umano su questo pianeta. Al di là dei sistemi di produzione e della loro continua ottimizzazione, è necessario pensare anche all’impatto sociale e ambientale che produciamo. Il sottotitolo è composto da tre concetti rivisti in modo critico: analizzo la dieta mediterranea, ad esempio, non in quanto vademecum alimentare, ammesso sia realmente tale, bensì come insieme valoriale per orientare l’innovazione tecnologia. D’altronde la dieta mediterranea si fa veicolo dell’attenzione alla biodiversità e al pluralismo. E in questa complessità enorme, che non si ferma a una condizione geografica e alimentare, nella quale i problemi locali hanno un impatto globale, le comunità diventano il luogo in cui sperimentare l’innovazione stessa. Comunità in una duplice attenzione, sia di prossimità sia di intenzione, specie attraverso l’applicazione del digitale». Finalista della sezione saggistica, FoodSystem 5.0 (Edizioni Ambiente, 2023) sta nutrendo il dibattito da più di un anno, anticipando tutte le istanze dell’agenda setting cogenti, comprese le protese dei lavoratori del comparto agricolo, la sintesi in laboratorio della carne sintetica, rischi e benefici dell’intelligenza artificiale applicata in agricoltura. Pioniere italiano della rete, Giordano è considerato uno dei principali esperti di Social Innovation, Agritech e Digital Transformation applicata al settore agroalimentare. È fondatore di Ninjamarketing ed è professore associato di Economia e Gestione delle Imprese all’Università Giustino Fortunato, nonché docente di Marketing e Trasformazione digitale 4.0 presso all’Università Federico II di Napoli, dove è responsabile scientifico del SocietingLAB, centro di ricerca-azione, divulgazione e facilitazione per la trasformazione digitale. Autore di vari libri, tra i quali Marketing Non Convenzionale (Sole24Ore, 2007), Societing Reloaded (Egea, 2013), Societing 4.0: Oltre il marketing, una via mediterranea per la trasformazione digitale al tempo della pandemia (Egea, 2021), è anche curatore dell’edizione italiana del Libro Bianco sulla Innovazione Sociale. Giordano è diventato anche direttore scientifico di “Agrifood Future”, l’evento nazionale di Unioncamere che si terrà a Salerno dall’8 al 10 settembre – www.agrifoodfuture.eu – «La divulgazione dei contenuti sul territorio, consentita e nutrita da contesti indipendenti come Elba Book che si relazionano direttamente alle imprese, è fondamentale per riportare nella polis le competenze digitali. L’alfabetizzazione tecnologica – conclude l’autore – permetterebbe ai singoli produttori in loco di avere voce in capitolo senza continuare a subire la propaganda di chi progetta e vende le tecnologie oltreoceano».

Cinque le sezioni in concorso. Saggistica, Saggistica straniera tradotta in italiano, Narrativa e non solo: anche Libri per ragazzi e Graphic novel, sulla linea degli obiettivi del Premio Demetra che si è costantemente impegnato anche a valorizzare tutte quelle opere che intendono incontrare anche il pubblico dei più giovani. La Giuria, composta da Ermete Realacci (Presidente), Duccio Bianchi (Responsabile scientifico), Ilaria Catastini (Editore), Giorgio Rizzoni (Elba Book) e Paolo Barcucci (Curatore di mostre), annuncerà i vincitori tra oltre 70 opere in concorso, venerdì 19 luglio, a Rio nell’Elba, quale gran finale del festival rivolto all’editoria indipendente e alla salvaguardia della bibliodiversità.

L’obiettivo a cui il Premio si presta è capire come contrapporre alla crisi sistemica dell’ambiente un approccio altrettanto sistemico, integrando l’innovazione tecnologica alla dimensione umana, locale e sociale, guardando con la stessa attenzione alle specie viventi vegetali e a quelle animali. Per garantire un futuro sostenibile è infatti necessario reinventare la nostra attuale modalità di abitare il mondo. I primi dieci anni di costanza culturale sul territorio da parte di Elba Book sono dipesi direttamente dal legame saldo e imprescindibile tra la il suo staff e Comieco. Promosso dal Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi Cellulosici, il Premio Demetra rappresenta anche un osservatorio della importante crescita del numero delle opere di tematiche ambientali pubblicate nel nostro Paese e di anno in anno infatti il numero dei titoli in concorso è andato costantemente in crescita. Il Premio è altresì sostenuto da Seda International Group, Esa Ambiente, UniCoop Tirreno e Fondazione Symbola, con il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e del Comune di Rio.