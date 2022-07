Alessandro Siani e la rivelazione su Maradona: "Nel camerino del San Carlo mi disse di aver paura di deludere la gente"

Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, Alessandro Siani ha svelato un retroscena su Maradona, in occasione dello spettacolo al San Carlo "Tre volte 10" diretto proprio dall'artista napoletano.

"Per noi Maradona è un esempio di grandezza. Io ho conosciuto lui, Pino Daniele e Luciano De Crescenzo, ho capito che avevano una matrice comune: il fatto di intercettare il pensiero della gente anche tra mille contrasti e mille problemi. Maradona l'ho diretto come regista in uno spettacolo al San Carlo, prima di salire sul palco Diego era pensieroso nel camerino. Mi disse: ho paura, ho paura di deludere la gente. Lui, Maradona. Eppure il pensiero era sempre quello, la gente. Non nascondeva le sue fragilità e contemporaneamente era un gigante", ha ricordato Siani.