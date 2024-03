Nuovo disco finito, Aleandro Baldi lascia Napoli: "Vi saluto con questa zeppola, a presto"

"Con questa zeppola saluto Napoli e...ci vediamo presto!". È così che Aleandro Baldi saluta la città, in cui è stato per diverse settimane.

Il cantante che tanto bene fece a Sanremo nei primi anni '90 (sue le famose "Non amarmi" e "Passerà") nel capoluogo partenopeo era al lavoro sul suo nuovo lavoro discografico dopo più di 10 anni di assenza dalle scene.

Arrivato a fine 2023, dopo una pausa per un intervento chirurgico al polso, Baldi è tornato in città e ha ultimato la produzione. E tra un caffè e l'altro non si è fatto mancare le delizie culinarie cittadine, sia salate (pizza in primis) che dolci, come la zeppola del suo post d'arrivederci.