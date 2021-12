“Meraviglie, la penisola dei tesori”, Alberto Angela mostrerà la magnificenza della Piscina Mirabilis

Oltre a "Stanotte a Napoli" la sera di Natale, c'è un altro appuntamento da non perdere con Alberto Angela in terra campana. Josi Gerardo Della Ragione svela in un post che il 28 dicembre andrà in onda una puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori”, programmata per il 28 dicembre, con protagonista Bacoli.

"Ho una notizia fantastica. Parte da Bacoli la nuova stagione televisiva di Alberto Angela. “Meraviglie, la penisola dei tesori”. Andrà in onda la sera del 28 dicembre, su Rai 1. E mostrerà all’Italia, ed al mondo intero, la magnificenza della Piscina Mirabilis. La nostra città splenderà insieme alle isole di Procida ed Ischia. Per promuovere la Capitale della Cultura 2022. È un grandissimo orgoglio per tutti i bacolesi. E per tutti i flegrei. La trasmissione, seguirà di pochi giorni la puntata “Stanotte a Napoli” che sarà visibile, sempre su Rai 1, e sempre dalle 21:20, la notte di Natale. Occhi puntati quindi sul capoluogo partenopeo. E sui Campi Flegrei. Partendo proprio dalla “cattedrale” sotterranea di Bacoli. Siamo un vanto nazionale. Abbiamo un patrimonio archeologico, paesaggistico, naturalistico e culturale immenso. Finalmente sta tornando ad illuminarsi. Grazie all’impegno di tanti. Insieme, ce la possiamo fare. Ci riusciamo. Un passo alla volta", spiega il sindaco di Bacoli.