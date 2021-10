Alberto Angela torna a Napoli per una puntata speciale sul Rione Sanità

Alberto Angela dedicherà a Napoli una puntata di "Stanotte a…" ed in particolare al rione Sanità. La puntata della trasmissione che andrà in onda su RaiUno dovrebbe andare in onda nelle festività di Natale. Il divulgatore porterà i telespettatori nei meandri delle Catacombe di San Gennaro, ma non mancheranno sorprese.

Alberto Angela nel 2018 è stato nominato cittadino onorario di Napoli per l'amore e la competenza dimostrata come divulgatore delle bellezze e della storia della città.