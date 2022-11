Al femminile

Correva l’anno 1647. Per bocca del pescatore ribelle un grido si levò: “Popolo mio! Ti ricordi, popolo mio, in che stato eri ridotto per le tante gabelle ed estorsioni, e per le tante tirannie con le quali gli infami traditori e nemici della Patria ti opprimevano? (…) Popolo mio, sono il maggior peccatore del mondo, perché ho bestemmiato Dio e la Vergine Santissima, ma resto contento di averti fatto togliere le gabelle. L’ho fatto per te, popolo mio, per il quale sono pronto fin da questo momento a perdere la vita”. Con queste stesse parole Masaniello si rivolse al suo popolo il 7 ottobre 2006 con “l’Innesto di contemporanei stupori e canti nella storica Piazza del Carmine. Nasceva il Premio Masaniello Napoletani Protagonisti! Il Masaniello, un Premio che ha trovato duraturo assetto al Teatro Sannazaro. Un binomio perfetto: Premio Masaniello Napoletani Protagonisti, Teatro Sannazaro. Masaniello: contro la prepotenza, il dinamismo contro la pigrizia. Sannazaro: l’amore per la bellezza classica, la celebrazione della maternità. Il Premio Masaniello: l’ingegno, l’inventiva, la creatività.

Il Teatro Sannazaro: la lungimiranza, l’impegno, le emozioni. Tema della XVII Edizione: “Napoletane, un crescendo di storia raffinate”. Premiate 2022: Viola Ardone,scrittrice; Alessandra Calise Martuscelli,docente di geografia economica del turismo ad indirizzo manageriale Federico II di Napoli; Anna Capasso, Cantante; Brunella Chiozzini,conduttrice Videogiornale di Canale 21 Napoli;Angela Margiotta,presidente Associazione Farmaciste Insieme; Maria Luisa Iavarone, professore ordinario di pedagogia sperimentale Università di studi Partenope; Armida Parisi, giornalista responsabile pagina culturale del quotidiano Roma; Maria Antonietta Picone Petrusa, docente di storia dell’arte Università di Napoli; Marta Ragozzino, direttrice regionale Musei Campania; Francesca Simonelli, professore ordinario di oftalmologia Università della Campania Luigi Vanvitelli; Carolina Visone, vicepresidente vicario delegazione Campania associazione donne imprenditrici e dirigenti d’azienda; Paola Zappa Claudio, docente di matematica ed osservazioni scientifiche, Suor Orsola Benincasa; Lucrezia Savino, terzo anno di medicina per il Premio Unicum Guglielmo il ConquistaCuori. Nelle ultime precedenti Edizioni sono state premiate, nel 2021: Mariafelicia De Laurentis, astrofisica, Marcella Marconi, direttrice dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte, Loredana Puca dell’Innovation Forum di New York City. Nella XIV Edizione: Fabiana Perna, ricercatrice scientifica. Col Premio Masaniello non sono mai mancate donne di grande spessore culturale. Altre ne vogliamo ricordare: Marina Faiella, ricercatrice; Laura Trisorio, gallerista; Maria Rosaria de Divitiis, presidente regionale del FAI; Marina Colonna, Direttrice Dimore Storiche Italiane; Elsa Evangelista, direttrice Conservatorio San Pietro a Majella; Daniela Giampaola, Soprintendente Napoli e Pompei: Anna Imponente, Soprintendente Beni culturali e delle Attività culturali e del Turismo; Valeria Parrella, scrittrice; Gerarda Maria Pantalone, Prefetto di Napoli; Odette Nicoletti, costumista; Ambra Vallo, prima ballerina del San Carlo; Marilena Riccio, prima ballerina del San Carlo; Carmela Capaldi, Direttrice Parco archeologico dei Campi Flegrei. Così come riportato da “questanapoli”periodico stracittadino della napoletanità del maggio 2022, ben sessantatre premiate dal 2006 al 2021. Il Teatro Sannazaro, sotto la guida di Lara Sansone, ha trovato il modo di rinvigorirsi, di temprarsi accendendo i riflettori sul prestigioso Masaniello, un Premio che esalta tutto quanto di valido, di concreto produce Napoli grazie al contributo dei suoi figli migliori nel campo dell’ingegno e della creatività. Il Premio nasce grazie a Luigi Rispoli, Umberto Franzese, Franco Lista, Ernesto Filoso, Ettore Forestiere, Ettore Capuano. Si afferma con la collaborazione di Iandolo, Renato De Falco, Enzo De Simone. Vola in alto con il valido contributo di Sasà Imperatore, Adriana Dragoni, Tullia Passerini Gargiulo, Serena Albano, Simonetta De Marinis, FortunatoRossi, Laura Bufano. Franco Albanese, Bruno Caricchia, Eleonora Migliaccio, Linda Airoldi,Ruggero Savarese. Chiudiamo in bellezza tale résumé ricordando che il Masaniello in premio è opera dello scultore Domenico Sepe, autore del Cristo Velato, la Sibilla Cumana, la Fontana dell’Amore di Matera, dell’Ascesa degli Angeli di Castelnuovo della Daunia, Foggia.

Umberto Franzese