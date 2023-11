Aiutiamo i ragazzi a riflettere sul buon senso e ad essere dei cittadini attivi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nell’attuale anno scolastico i volontari de La Via della Felicità, da anni attivi sul territorio con iniziative sul rispetto ambientale, si sono recati presso le classi degli studenti dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino (NA). Si tratta di una serie di incontri sulla cittadinanza e la buona educazione dove vengono trattati argomenti come “dare il buon esempio”, “non danneggiare gli altri”, “trattare gli altri come vorresti essere trattato tu” e molti altri concetti che instillano nei giovani rispetto per sé stessi e per gli altri. La Via della Felicità di Napoli, da anni porta avanti iniziative di rispetto ambientale in linea sempre con l’omonima guida al buon senso che suggerisce “Dà il Buon Esempio”. Gli studenti delle classi coinvolte nel progetto sono stati molto attenti, hanno guardato dei video, proposto esempi in classe, interagito con il formatore Pascal Lemos e al termine erano molto soddisfatti e con nuovi punti di vista acquisiti. Pascal Lemos, responsabile La Via della Felicità di Napoli, vuole sottolineare come “I bambini di oggi diventeranno la civiltà del domani”, come scrisse l’autore de La Via della Felicità, l’umanitario L. Ron Hubbard. “Ecco perché è importante supportare e formare i giovani sul buon senso, così da avere in futuro più educazione civica e quindi delle comunità più sicure”. Per maggiori informazioni chiama il numero 393.287.9569 (Pascal Lemos), scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com o visita il sito www.laviadellafelicita.org. Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Napoli Pascal Lemos Tel: 393.287.9569 Email: laviadellafelicitacampania@gmail.com